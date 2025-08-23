Obezite ameliyatından sonra revizyon

Obezitenin çığ gibi büyümesi, obezite ameliyatlarının da sayısını artırdı. Ama sadece bu ameliyatla da yetinilmiyor, ardından bazı hastalarda revizyonel bariatrik cerrahi devreye giriyor. Genel Cerrahi-Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Anıl Ergin, "Obezite cerrahisinden sonra yeniden kilo alan hastalar farklı nedenlerle revizyonel cerrahi geçirmek zorunda kalabiliyor. Bu müdahalelerin en sık nedeni yeniden kilo alımı, diğer adıyla 'regain.' Bunun yanında, reflü, ameliyat sonrası komplikasyonlar, mide darlığı, kaçak, apse gibi sorunlar da yeniden cerrahiyi gündeme getirebiliyor" dedi.

YÜZDE 60'A DAYANDI

Revizyonel cerrahi gereksiniminin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Ergin, şöyle dedi: "Literatür çalışmaları bu oranın yüzde 5 ila 20 arasında değiştiğini gösterse de bazı çalışmalarda bu oranın yüzde 60'a kadar çıkabildiğini görüyoruz. Bu farklılığın altında yatan nedenler arasında yanlış hasta seçimi, uygun olmayan ameliyat tekniği ve ameliyat sonrası takip eksikliği önemli rol oynuyor. Ancak sistemi düzgün bir şekilde uygulayan, tekniği doğru kullanan ve ameliyat sonrası hasta takibini iyi yapan kliniklerde revizyonel cerrahiye ihtiyaç duyulma oranı yüzde 5–10 civarında seyrediyor. Bu nedenle bu kriterler bizim için son derece önemli."

CİDDİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

REVİZYONEL bariatrik cerrahinin sadece kilo kontrolü için değil, aynı zamanda ciddi hastalıkların önlenmesi için de önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ergin, şöyle dedi: "Örneğin reflü, sadece yaşam kalitesini düşüren bir sorun değil; mide anatomisine zarar verebilen ve hatta yemek borusu kanserine yol açabilen bir durum. Bu nedenle cerrahi düzeltmelerin yapılması hastanın yaşam kalitesi için de kritik öneme sahip. Bunun yanında ilk ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar, darlık, kaçak, apse gibi komplikasyonların toparlanması da hayati olacağı için revizyonel prosedürlere ihtiyaç olacaktır. Bunun yanında kilo verimi sonrası, örneğin şeker hastalığından kurtulmuş bir hastanın, sonrasında geri kilo alımına bağlı kronik hastalıkları geri gelebilir. Dolayısıyla hastalıkla mücadele için revizyon prosedürleri düşünülebilir."

YILDA 50 BİN KİŞİ OBEZİTE AMELİYATI OLUYOR

OBEZİTE cerrahisinde primer vaka sayısının artmasının revizyonel cerrahi prosedürlerini de gündeme getirdiğini söyleyen Doç. Dr. Ergin, "2013 yılında Türkiye'de yılda 3-4 bin civarında olan obezite ameliyatı sayısı, günümüzde 50 binin üzerine çıktı. Bu, gerçekten çok büyük bir artış. Dünya genelinde geçen yıl 500 binin üzerinde bariatrik cerrahi yapıldı. Bu sayı, aslında cerrahiye ihtiyaç duyan hastaların yalnızca yüzde 1'ini temsil ediyor. Ancak ameliyat sayısı arttıkça, doğal olarak revizyon gereksinimi de yükseliyor" dedi.

ÖMÜR BOYU TAKİP

REVİZYON ihtiyacını azaltmanın en önemli yolunun, hastanın ameliyat öncesi ve sonrası süreçte iyi değerlendirilmesi ve sürekli takip edilmesi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ergin, şunları söyledi: "Ameliyattan sonra ömür boyu takip bizim için her şeyden önemli. Çünkü revizyon oranlarını düşürmek ve hastanın ilk ameliyattan yeterli faydayı görmesini sağlamak istiyorsak mutlaka bu hastayı yaşam boyu takip etmek zorundayız. Bunun yanında kilo kontrolü, diyet uyumu, egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli endoskopik kontrollerle hastaların geri kilo almasını engellemek mümkün. Ancak bu süreçte hem hasta hem hekim birlikte sorumluluk almalı."