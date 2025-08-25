Tatiliniz kabusa dönmesin

Yaz tatili pek çok insan için deniz keyfi ve su sporlarının yapıldığı, dinlendirici ve eğlenceli bir dönem. Ancak, bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Can Hürel, yaz tatilinde deniz ve su sporlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Özellikle açık havada yapılan su sporlarının ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Hürel, şu önerilerde bulundu…

JET-SKİ VE BANANA TEHLİKESİ

"Yüksek hız nedeniyle jet ski gibi araçlar, kullanıcıların büyük bir kinetik enerjiye maruz kalmasına yol açabilir" diyen Op. Dr. Hürel, şunları söyledi: "Dalgaya karşı yapılan süratli sürüşler, omurgaya binen ani yüklemelerle bel ve sırt omurlarında kompresyon (ezilme) kırıklarına neden olabilir. Banana gibi aktivitelerde ise savrulma ve ani düşüşler sonucu uyluk kemiği gibi güçlü kemiklerde bile kırıklar meydana gelebilir."

SU KAYDIRAKLARI

Su parklarında popüler olan kaydırakların da kontrolsüz suya girişlerle dizde bağ yaralanmalarına neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Hürel, "Özellikle omuz çıkığı geçmişi olan kişilerde, balıklama atlama omuz çıkmalarını tetikleyebilir. En tehlikelilerinden biri ise sığ suya iskeleden atlamadır. Bu durum boyun kırığına ve kalıcı felç (parapleji) gibi ağır sonuçlara yol açabilir" dedi.

BU TEHLİKELERE DİKKAT!

GÜNEŞLENİRKEN kullandığımız şezlongların bile beklenmedik kazalara neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Hürel, "Özellikle arka destek kısmının kontrolsüz kapanması parmak kopmalarına yol açabilir. Tekne güverteleri, merdivenleri, kaygan zeminler ise el ve ayak bileği kırıkları ile sonuçlanan düşmelerin sıkça yaşandığı alanlardır. Yelkenli teknelerde yer alan vinç, halat ve bumba gibi ekipmanların dikkatsiz kullanımı parmak ezilmeleri, uzuv kayıpları ve kafa travmalarıyla sonuçlanabilir. Tatilin kabusa dönüşmemesi için; koruyucu ekipman kullanımı, doğru bilgilendirme, güvenilir işletmelerden hizmet alma ve kurallara tam uyum çok önemlidir. Eldiven, kaymaz ayakkabı, kask ve can yeleği gibi önlemler, ciddi ortopedik yaralanmaların önüne geçebilir" diye konuştu.

DOĞRU İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİ

YAZ tatilinde yaşanabilecek ortopedik kazalarda, sağlık kuruluşuna ulaşana kadar yapılan doğru ilk yardım müdahalelerinin sakatlık riskini önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Hürel, bunları şöyle sıraladı:

Omurga yaralanması şüphesinde kişi kesinlikle hareket ettirilmemeli, acil yardım beklenmelidir.

Omuz çıkığı veya kırık şüphesinde eklem yerine oturtulmaya çalışılmamalı, kol askıya alınarak, hareketsiz hale getirilmelidir.

Diz ve ayak bileği burkulmalarında, bölge yükseğe kaldırılarak, üzerine baskı uygulanmamalı, soğuk kompresle şişlik azaltılmaya çalışılmalıdır.

Parmak sıkışmaları ve kopmalarında, kopan parça temiz bir bezle sarılıp buzla doğrudan temas etmeyecek şekilde soğuk ortamda taşınmalıdır.

Kafa travmasında, kişi bilincini kaybederse veya kusma, bulanık görme gibi şikayetleri varsa, derhal ambulans çağrılmalıdır.