Yanlış detoksların kurbanı olmayın!

Detoks diyetinde yapılan yanlışlara dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, doğru detoks diyetinin nasıl yapılacağı konusunda önemli bilgiler verdi... Çakır, detoks diyetini şöyle tanımladı: "Vücutta bulunan zararlı toksinleri ortadan kaldırmak için planlanan kısa vadede yapılan diyet ya da tarifler birleşimi olarak bilinmektedir. Detoks; meyve, sebze, meyve suları ve sudan oluşan sıkı bir diyet içermektedir. Bazen şifalı otlar, çaylar ve takviyeler de içerebilir."

UZMAN EŞLİĞİNDE PLANLANMALI

Birçok faydası olsa da detoks diyetlerinin kişinin sağlık durumu göz önüne alınarak, planlanması gerektiğini belirten Çakır, "Sağlıklı beslenme planınızda kısa vadeli, vücudu arındırma diyeti olarak uzman bir diyetisyen ile multidisipliner bir bakış açısıyla bu diyetin planlanması gerekir" dedi.

VÜCUDU ARINDIRIYOR

Detoks diyetinin faydalarını ise Çakır, şöyle sıraladı:

Toksinlerden kurtulmak için karaciğeri uyarır.

Dışkı, idrar ve ter yoluyla toksin atılımını sağlar.

Dolaşımı iyileştirir.

Vücuda sağlıklı besinler sağlar.

Vücudu gençleştirir.

Enerji seviyesini artırır.

Sindirimi iyileştirir.

Cildin parlamasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kişinin kendini daha sağlıklı hissetmesini sağlar.

DEMANSA BİLE NEDEN OLABİLİYOR

DETOKS diyetinde yapılan yanlışları ise Çakır, şöyle anlattı:

Bu tür diyetlerde özellikle et ve süt ürünleri tüketilmiyor. Bu yüzden vücut açlığa girerek, kas kayıplarının olmasına neden oluyor ve ilerleyen yaşlarda kemik kırılmaları ve erimelerine, ellerde titreme ve kavrama gücünde zayıflık, yutma güçlüğü ve demans gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Detoks diyetlerini zayıflama amaçlı yanlış uygulayan kişilerde kısa vadede baş ağrısı, anksiyete, sıvı kaybı, kan şekerinde ciddi düşmeler gibi durumlar ortaya çıkıyor.

Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, K vitamininden zengin gıdalı bir detoks suyu size uygun olmayacaktır. K vitamini yüksek alımı bu ilaçlarla etkileşerek, ilaç besin etkileşimi oluşturur. Kanı pıhtılaştırarak, damar tıkanıklıklarına sebep olmaktadır.

Örneğin; ıspanak, pazı, brokoli, lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi bitkilerle yapılmış bir detoks suyu, anormal miktarda tüketildiğinde de tansiyon düşüklüğüne ve kansızlığa sebep verebilir.

Uzun vadeli ve kontrolsüz yapılan detoks diyetleri, ciltte kuruma, halsizlik, saç dökülmesi, güçten düşme, kansızlık gibi sorunlara neden olur.





BİR HAFTADAN UZUN SÜRE YAPMAYIN!

DETOKS diyeti yaparken, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise Çakır, şöyle sıraladı:

Detoks yaparken ağrı kesici, gaz giderici ilaçlar kullanmayın.

Kahve, sigara ve alkol tüketiminden kaçının.

Bedensel aktivite yapmayı ihmal etmeyin.

Günde en az 3 ana 2 ara öğün yemek, yemeye özen gösterin.

Gün boyunca en az 2-2.5 litre su tüketin.

Her gün ara öğün şeklinde meyve ve sebze tüketmeye çalışın.

Bu tür diyetlerin uzun vadeli olmadığını unutmayın. Detoks süreci, 4-7 gün sürebilir.