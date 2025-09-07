Mevsim değişti depresyon tetiklendi

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Psikolog Hatice Güneş, mevsim geçişlerinde yaşanan yorgunluk ve isteksizliklere dikkat çekti. Önemli uyarılarda bulundu…

MOTİVASYON KAYBI

Güneş, "Mevsimler değişirken doğada da birtakım değişimler gözlemleriz. Gece gündüz sürelerinin değişmesi gün ışığından yararlanma süremizi etkiler. Nem, sıcaklık, hava basıncı değişiklikleri, polenlerin yayılmaya başlaması gibi durumları gözlemleriz. Vücudumuz da bu değişikliklere uyum sağlarken, birtakım belirtiler gözlemleyebiliyoruz. Bunlar, çabuk yorulma, uyku düzeninde bozulma, huzursuzluk, motivasyon kaybı, dikkat dağınıklığı, kas eklem ağrılarıdır" dedi.

DENGELİ BESLENİN

Bu belirtilerin genellikle birkaç gün veya 2 hafta devam edebildiğini söyleyen Güneş, "Vücut bu süre zarfında yavaş yavaş uyum sağlar. Böylece belirtiler de azalır. Bu süre zarfında gün içinde yeterli su içmek, aynı saatte uyuyup uyanmak, mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek, hafif egzersizler yapmak, günışığından faydalanmak, gün içinde küçük molalar vererek, dinlenmek süreçten daha az etkilenmenizi sağlar" dedi.

ŞİKAYETLER 2 HAFTADAN UZUN SÜRERSE DİKKAT!

MEVSIM değişikliğine bağlı olarak, havaların kapanmaya başlaması, gün ışığının ve sıcaklıkların azalması ile birlikte bazı kişilerde daha yoğun duygusal belirtiler gözlendiğine dikkat çeken Güneş, şunları söyledi: "Sürekli yorgunluk, uyku ve iştahta artma veya azalma, motivasyon kaybı, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, isteksizlik, halsizlik, keyif veren aktivitelerden uzaklaşma gibi belirtileri bu süreçte birçok kişi deneyimleyebilir. Şikayetler, 2 haftadan uzun sürüyorsa, günlük hayatı etkileyecek düzeyde ciddi sorunlara neden oluyorsa, uyku ve iştahta belirgin değişiklikler varsa, belirtilere yoğun mutsuzluk, kaygı veya umutsuzluk eşlik ediyorsa bu durum mevsimsel depresyona işaret ediyor olabilir."



SOSYAL BAĞLAR ÇOK ÖNEMLİ

GÜNEŞ, mevsimsel depresyona karşı neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

Günlük yaşamda düzenli olacak şekilde rutinler oluşturmak.

Düzenli egzersizler yapmak, yakın çevrenizden destek almak ve sosyal ilişkilerinizi canlı tutmak.

Bir sağlık kuruluşuna başvurarak, gerekli tıbbi ve psikolojik desteği almak bu süreçte ruh sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

Bu sürecin geçici bir süreç olduğunu, bazı yaşam değişiklikleri ve doktorunuzun da tavsiyeleri ile birlikte bu süreci daha kolay atlatabileceğinizi bilmelisiniz.