Kadınlarda akciğer kanseri tehlikesi büyüyor

Muş Alparslan Üniversitesi, '12. Uluslararası Onkoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı. Çok sayıda bilim insanı, kanserin erken teşhis ve tedavi yöntemleri, yeni teknolojik gelişmeler ve hasta deneyimlerini paylaşmak için Muş'ta bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, kanserin başlıca nedenleri arasındaki sigara tiryakiliğindeki korkunç tehlikeye dikkat çekti. Prof. Dr. Ergüder'in verdiği bilgiler, gerçekten sigaranın bir katil gibi aramızda dolaştığının kanıtı niteliğinde.

CUMHURBAŞKANIMIZ İZİN VERMİYOR

Türkiye'nin tütünle mücadelede çok iyi örnek olan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ergüder, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tütünle ve elektronik sigarayla mücadelede örnek isimlerden biri. 2018-2023'te tütün endüstrisi elektronik sigarayı ülkemizde serbestleştirmek için elinden geleni yaptı ama Cumhurbaşkanımız buna izin vermiyor. Endüstrinin her türlü kirli ve ahlaksız teklifine karşı duruyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya devam ediyor" dedi.

KADINLARI HEDEF ALDI

2008 ile 2013 yılları arasında çok sıkı bir tütün kontrol politikaları uygulandığını belirten Prof. Dr. Ergüder, "Bir yandan sigara fiyatları artırıldı. Bir yandan kapalı alanda sigara içilmesi yasaklandı. Sigara içme oranlarını bu yıllarda yüzde 14'e kadar düşürdük. Ama 2013 yılından sonra tütün endüstrisi Türkiye'de bu piyasayı kaybetmeye başlayınca yeni taktiklere başvurdu. Türkiye'de ürün çeşitliliğini çok artırdı. Özellikle kadınları hedef aldı" dedi.



KADINLARDA EĞİTİM YÜKSELDİKÇE KULLANIM ARTIYOR

PROF. Dr. Ergüder, sigara tiryakiliğinin kadınlarda eğitim ve statü yükseldikçe arttığına dikkat çekerek, "Erkeklerde ise tam tersi. Eğitim ve statü yükseldikçe sigara içme oranları düşüyor. Sigara endüstrisi 'kadınlara özgürlük, kadın hakları' diyerek birçok kampanya başlattı. Bunun sonucunda özellikle 2013 yılından sonra Türkiye'de kadınlarda sigara içme oranı çok artmaya başladı" dedi.



15-24 YAŞTA YÜZDE 90 ARTTI

SON 10 yılda kadınlarda sigara içme oranındaki artışın yüzde 40 olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ergüder, "Erkeklerde çok artmıyor ama kadınlarda çok artıyor. Ama bizi asıl endişeye düşüren 15-24 yaş grubu kadınlarda sigara içme artış oranının yüzde 90'a ulaşması" dedi.



'FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALIRIZ'

BİR yandan Türkiye'de sigara içme oranları artarken, bir yandan da endüstrinin yeni bir ürünü piyasaya sokmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Ergüder, "Bu da elektronik ve sıvı sigaralar. Bu ürünlerin Türkiye'deki satışları yasak. Bununla ilgili çok sıkı kanunlarımız var ama kaçak yollarla giriyorlar piyasaya. Zaten Türkiye'de genç kadınlarda sigara içme oranları artıyor. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum önümüzdeki 10 yıl içinde kadınlar arasında da bir akciğer kanseri salgını ortaya çıkacaktır" dedi.