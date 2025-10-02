İstanbul ve Karadeniz obez oldu kalp hastalıkları artıyor

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), 'Dünya Kalp Günü' vesilesiyle "Sağlıkta Ortak Akıl – Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı" düzenledi. Kamu ve özel sektörden hekimler ve sağlık habercisi olarak bizler, aynı masada buluştuk.

YILDA 80 BİN KALP AMELİYATI

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Sargın, "Senede 50 milyon kutu ilaç yazıyoruz. Yılda 70-80 bin kalp ameliyatı yapıyoruz. 3 milyon poliklinik hizmeti veriyoruz. İnsanların kalbine dokunuyoruz" dedi.

23 MİLYON İNSAN TARANDI

Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri üzerinden yürüttüğü 'Kanser Tarama Programı'nın ilk sonuçlarını da paylaşan Doç. Dr. Sargın,"23 milyon insan tarandı. 5 milyon kronik hastalığı olan kişi tespit edildi. 3 kişiden birinin kronik hastalığı yani kalp- damar, diyabet, kanser gibi hastalıkları var. Ve 5 kişiden biri şimdiye kadar tansiyonu bile ölçtürmemiş. Bu 5 milyonun yarısı şekerini hiç ölçtürmemiş" dedi.

TKDCD OLARAK ENDİŞELİYİZ!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı, Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakli Kliniği Sorumlusu ve TKDCD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ümit Kervan, obezite tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Kervan, ülkemizde obezite rakamlarının yüzde 18'lere çıktığını belirterek, ciddi sağlık sorunlarına neden olan obezite ile ilgili şu çarpıcı rakamları paylaştı:"Kadınlarda geçen yıl yüzde 20 olan obezite oranı, bu yıl yüzde 22'lerin üzerine çıktı. Obezleşen bir topluma dönüşüyoruz. Bu sağlığımızı da bozuyor."

İSTANBULLU OBEZLEŞTİ

İstanbul'un morbit obezite oranın yüzde 8'lerden yüzde 16'ya çıktığını açıklayan Prof. Dr. Kervan "İstanbul'a baktığınız zaman morbit obezite oranı hızla artıyor. Büyükşehirde yaşıyoruz, Kovid-19'dan sonra hareketten uzak kalmaya başladık. TKDCD olarak endişeleniyoruz. Çünkü gelecekte bu tür hastalarımızın sayısı artacak" dedi.

HAREKET YOK

Türkiye'deki bölgesel dağılıma bakıldığında da obezite rakamlarında değişiklikler olduğunu belirten Prof. Dr. Kervan, "Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz tarafı en yüksek morbit obezitenin görüldüğü yerler oldu. Eskiden 'Karadeniz bölgesindeki insanlar yaylaya çıkıyor, koşuyorlar, hareket ediyorlar' diyorduk. Ama artık demek ki toplumsal değişikliklerle birlikte hareketsiz yaşam başladı. Ve obezite arttı. Obezite demek kardiyovasküler yani kalp-damar hastalıklarının artaması demek" dedi.

30 MİLYAR LİRA

"Bugün hepimiz ilaç kullanmaya başladık" diyen Prof. Dr. Kervan, şunlara dikkat çekti: "Çünkü gerçekten bir yılda kalp damar hastalıkları için 30 milyar para harcıyoruz. Yılda yaklaşık 260 milyon kutu ilaç kullanıyoruz. Sadece kolestrol için ödediğimiz para neredeyse 5.5 milyon lira. Yılılk 32 milyon kutu kolestrol ilacı kullanıyoruz. Bu, gün be gün artıyor. Toplum sağlık yapısı değişiyor. Hasta olmadan önce doktora gidilmeli."