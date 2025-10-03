Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ragıp Hamdi Yazgan, çocuk yaş gruplarında en sık görülen hastalıkların üst solunum yolları enfeksiyonları olduğunu belirterek, "Sonbahar, kış aylarında daha fazla görülüyor. Genellikle grip (İnfluenza), parainfluenza, RSV, koronavirüs atakta. Bazen virüs nedeniyle başlayan enfeksiyon vücut direncini zayıflatarak, bakterileri de atağa geçirmekte. Alt solunum yolları hastalıkları komplikasyonları oluşabilmektedir" dedi.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, KUSMA

Uzm. Dr. Yazgan, belirtilerin çocukluk dönemi yaş gruplarına göre değişiklik gösterebildiğini de söyleyerek, belirtileri şöyle sıraladı: "2 yaş altındaki bebeklerde huzursuzluk, iştahsızlık, burun akıntısı, beslenme güçlüğü, kusma, ateş, öksürük olabiliyor. Büyük çocuklarda boğaz ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, öksürük, ateş, görülebiliyor. Daha büyük çocuklarda ise hastalık burunda ve boğazda kuruluk, tahriş belirtileri, öksürük ile başlayıp daha sonra burun akıntısı, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, ateş eklenebilir. Burun akıntıları koyulaşabilir, öksürükte artış, baş ağrısı hatta karın ağrıları da olabilmektedir."

ANTİJEN VE KAN TESTİ YAPILMALI

Hasta çocukların olabildiğince yatakta tutulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yazgan, şu önerilerde bulundu:

Çocukların bulunduğu ortamlar sık sık havalandırılmalı. Temiz hava almaları sağlanmalı.

Yeterince sıvı gıdalarla beslenmeli.

Doktoruna danışılarak, ağrı, ateş ve huzursuzluğu azaltmak için vücut ağırlığına uygun ateş düşürücü verilebilir.

Hasta rahatlamıyorsa, ateşi düşürülemiyorsa olabildiğince erken dönemde bir sağlık kuruluşunda, mümkünse çocuk doktoru tarafından muayenesi yaptırılıp, hasta değerlendirilmelidir.

Muayene sonucunda hızlı antijen testi, kan tetkikleri gibi testler yapılıp, gerek duyuluyorsa boğaz kültürü alınmalı sonuca göre tedaviye başlanmalıdır.



ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR

ÜST solunum yolları enfeksiyonlarının iyi kontrol edilemezse dokularda pnömokok, A grubu streptokok, Hemofilus influenza ve stafilokok gibi bakteriler üreyerek, çeşitli komplikasyonlara yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Yazgan, şunlara dikkat çekti: "Süt çocuklarının bir kısmında komplikasyon olarak kulak iltihapları, boyundaki lenf düğümlerinin şişliği ve iltihabı görülebilir. Ayrıca baş bölgesindeki kemiklerdeki burun etrafındaki hava boşlukları iltihapları ve bronşit, bronşiolit, zatürre (pnömoni) gibi alt solunum yolları hastalıkları komplikasyonları oluşabilmektedir."



BURUN AKINTISINA DİKKAT

BAZEN de sürekli bir burun akıntısı (kronik rinit) gelişebildiğini belirten Uzm. Dr. Yazgan, "Bu duruma alerjik burun iltihabı, sinüslerin enfeksiyonu, kronik geniz eti iltihabı, burunda yabancı cisim, bazı doğumsal burun hastalıkları neden olabilmekte ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi gerekebilmektedir. Ayrıca beslenme bozuklukları ve sürekli gereksiz yere burun damlası kullanılan hastalarda da kronik rinit yani sürekli burun akıntısı gelişebilmektedir" dedi.



AŞILARINI YAPTIRIN

KÜÇÜK çocukların ve bebeklerin, hasta kişilerden uzak tutulması, kalabalık ortamlara götürülmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yazgan, şu tavsiyelerde bulundu: "Dengeli ve doğal gıdalarla beslenmek vücut direncinin sağlanması için önemli bir etmendir. Yine çocukların aşılarının aksatılmadan uygulanması, solunum yolları hastalıklarının önlenmesinde önemli katkı sağlayacaktır."