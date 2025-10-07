Salgın hastalıklara karşı bu takviyeleri alın!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.10.2025

Havaların soğumasıyla birlikte, virüslerin yol açtığı grip ve soğuk algınlığı dahil salgın hastalıkları daha çok görüyoruz. BBC, virüslerle ve enfeksiyonlarla karşı savaşmak için alınacak takviyelere yer verdi;
C vitamini: Soğuk algınlığından korunmaya yardımcı olabilir. Eksiklik söz konusu değilse, dengeli beslenmeye odaklanmak çok daha önemli.
D vitamini: Kışın güneş ışığı azaldığında D vitamini takviyesi alınabilir.
Dekonjestan sprey: Burun açıcı spreyler anında rahatlama sağlar. Ancak çok sık kullanılmamalı.
Tavuk çorbası: Sıcağı boğazınızı rahatlatır ve belirtileri hafifletebilir. Ayrıca vücudu sıvı alımıyla destekler.
