Salgın hastalıklara karşı bu takviyeleri alın!

Havaların soğumasıyla birlikte, virüslerin yol açtığı grip ve soğuk algınlığı dahil salgın hastalıkları daha çok görüyoruz. BBC, virüslerle ve enfeksiyonlarla karşı savaşmak için alınacak takviyelere yer verdi;
❱ C vitamini:
Soğuk algınlığından korunmaya yardımcı olabilir. Eksiklik söz konusu değilse, dengeli beslenmeye odaklanmak çok daha önemli.
❱ D vitamini:
Kışın güneş ışığı azaldığında D vitamini takviyesi alınabilir.
❱ Dekonjestan sprey:
Burun açıcı spreyler anında rahatlama sağlar. Ancak çok sık kullanılmamalı.
❱ Tavuk çorbası:
Sıcağı boğazınızı rahatlatır ve belirtileri hafifletebilir. Ayrıca vücudu sıvı alımıyla destekler.