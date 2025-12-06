Gözde lazer devrimi

Modern yaşam alışkanlıkları göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle miyopide dünyada adeta bir salgın yaşanıyor. Göz hastalıkları uzmanlarına başvuran hastaların önemli bir kısmını kırma kusurları nedeniyle gözlük veya kontak lens kullanan kişiler oluşturuyor. Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, bu artışın nedenlerini ve bu hastalara uyguladıkları son teknoloji lazer tedavi yöntemlerini anlattı.

ARTAN EKRAN KULLANIMI

Doç. Dr. Tanrıverdi, bu artışın nedenlerini değerlendirerek, "İnsan gözü evrimsel olarak dış ortamda sürekli uzak ve yakın odak değişimleri yapacak şekilde gelişmiştir. Kapalı mekanlarda uzun süre bulunmak, dış ortam aktivitelerinin azalması ve ekran kullanımının artması, uzak görüşün zayıflamasına yol açıyor" dedi. Kırma kusurlarının toplumda giderek yaygınlaşmasının tedavi arayışlarını artırdığını da belirten Doç. Dr. Tanrıverdi, "Son yıllarda hem gözlük ve kontak lens gibi klasik seçeneklere hem de cerrahi yöntemlere olan talep artmış durumda. Hastalar artık daha konforlu, hızlı iyileşen ve günlük yaşamlarını kesintiye uğratmayan yöntemler talep ediyor. Lazer yöntemleri arasında hangi yöntemin uygun olduğunu ise hastanın özelliklerine göre belirliyoruz" dedi.

KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ

Kırma kusurlarında tedavi seçeneklerinin hastaya göre belirlendiğini söyleyen Doç. Dr. Tanrıverdi, kırma kusurlarının tedavisinde gözlük, kontak lens, göz içi mercekler ve lazer cerrahisi olmak üzere 4 temel seçenek olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Tedaviyi belirlerken hastanın yaşı, kırma kusurunun derecesi, mesleği, günlük yaşam alışkanlıkları, kornea kalınlığı ve anatomisi gibi birçok faktörü mutlaka dikkate alıyoruz. Her hasta için bireysel bir yol haritası oluşturmak, başarılı sonuçların anahtarıdır."





EN HIZLI VE EN HASSAS YÖNTEM

Tüm lazer yöntemlerini değerlendiren Doç. Dr. Tanrıverdi, "SMILE Pro, kırma kusurlarının düzeltilmesinde günümüzde en hızlı, en hassas ve en konforlu seçeneklerden biridir. Hem hekimlerin hem de hastaların tedavi sonrası süreçlere ilişkin endişelerini en aza indiriyor" diye konuştu.

ROBOTİK KOLLAR İLE 10 SANİYEDE OPERASYON

SMILE lazerin geliştirilmiş versiyonu olan SMILE Pro yöntemi hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Tanrıverdi, "SMILE Pro, robotik kollar sayesinde hastanın cihazın içine girmeden ameliyat olmasını sağlıyor. Bu teknoloji kapalı alan korkusu olan hastalar için bile büyük kolaylık sağlıyor" dedi. Doç. Dr. Tanrıverdi, işlemin hızına da dikkat çekerek, "Lazer uygulamasının yalnızca 10 saniyede tamamlanması hem hastanın konforunu hem de ameliyata uyumunu önemli ölçüde artırıyor" ifadelerini kullandı.



2 MİLİMETRELİK KÜÇÜK KESİDEN SMILE LAZER

Son yıllarda popülerliği hızla artan SMILE lazer yönteminin giderek öne çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Tanrıverdi, yöntemin özelliklerini şöyle anlattı: "SMILE lazerde korneanın orta tabakasında lazerle çok hassas bir lentikül oluşturuluyor ve yalnızca 2 milimetrelik küçük bir kesiden çıkarılıyor. Bu da kornea yüzeyinde geniş bir kesi gerektirmediği için ameliyat sonrası göz kuruluğunun neredeyse hiç artmamasını sağlıyor. Hastalarımız işlem sırasında ağrı hissetmiyor, iyileşme hızlı ve günlük yaşama dönüş çok konforlu oluyor."

KORNEA KORUNUYOR

Korneanın biyomekanik direncinin SMILE lazerle büyük ölçüde korunduğunu belirten Doç. Dr. Tanrıverdi, "Bu nedenle özellikle sporcular, polisler, askerler ve travma riski yüksek meslek grupları için çok güvenli bir yöntemdir" diye konuştu.

GELENEKSEL LAZER YAKLAŞIMLARIN ROLÜ

PRK'nin yaklaşık 30 yıllık bir yöntem olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Tanrıverdi, "PRK yönteminin en büyük dezavantajı ameliyat sonrası birkaç gün süren ağrı ve bulanık görmedir. Ancak korneası ince olan hastalarda önemli bir alternatif oluşturmaktadır. LASIK ise uzun yıllardır dünyada en sık uygulanan lazer yöntemlerinden biri. LASIK ameliyatının en büyük avantajı iyileşmenin çok hızlı olması ve hastaların kısa sürede net görmeye başlamasıdır. Ancak göz kuruluğunun bu yöntemde biraz daha sık görüldüğünü unutmamak gerekir" dedi.