Dişlerimizi nasıl koruyabiliriz?

Uzmanlar dişleri korumak için birkaç öneride bulunuyor. Örneğin şeker tüketimini azaltmak ve tatlıları mümkünse bir öğün sırasında yemek, tükürük artışı sayesinde ağızdaki asidin daha hızlı dengelenmesini sağlıyor. Gün boyu atıştırmalık olarak şekerli yiyecek ve içecek tüketmekten kaçınmak da çürük riskini azaltıyor. Şekerli gıdaların, özellikle sofra şekeri ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içerenlerin, süreklilik kazandığında ağızda asit seviyesini uzun süre yüksek tuttuğu uyarısı yapılıyor. Düzenli diş fırçalamak ve her gün diş ipi kullanmak da plak tabakasının temizlenmesi için önemli. Uzmanlar, yemeklerden sonra fırçalamanın çürük riskini ciddi ölçüde düşürdüğünü vurguluyor.