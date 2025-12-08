Şeker yediğimizde ağzımızda neler oluyor?

Florida Üniversitesi'nden ağız biyolojisi uzmanları, şekerin ağıza girdiği andan itibaren dişleri nasıl etkilediğini anlattı. Yılbaşı yaklaşırken, yılın son ayları yoğun bir şeker tüketimiyle geçiyor. Ancak tatlıları yedikten sonraki ilk dakikalarda ağızda neler yaşandığı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Florida Üniversitesi'nden ağız biyolojisi uzmanları Prof José Lemos ve Jacqueline Abranches, şekerin ağıza girdiği andan itibaren dişleri nasıl etkilediğini anlattı. İki uzmana göre, şekerli bir yiyecek ya da içecek tüketildiğinde ağızda yaşayan bakteriler saniyeler içinde bu şekeri kullanmaya başlıyor. Bakteriler şekeri enerjiye dönüştürürken yüksek miktarda asit üretiyor. Şeker alımından bir-iki dakika sonra ağız içindeki asit seviyesi, diş minesini çözebilecek kadar yükseliyor. Bu, çürük oluşumunun ilk adımı olarak biliniyor. Neyse ki tükürük bu noktada devreye giriyor. Tükürük hem ağızdaki fazla şekeri temizliyor hem de oluşan asidi nötralize ederek diş yüzeyini korumaya çalışıyor. Ayrıca ağız florasında bulunan yararlı bakteriler, çürüğe neden olan bakterilerle rekabet ederek ortamı dengelemeye yardımcı oluyor. Fakat uzmanlar, gün boyunca sık sık şeker tüketildiğinde bu doğal savunma mekanizmalarının yetersiz kaldığını belirtiyor.

PLAK TABAKASI

Diş çürümesine yol açan bakteriler, şekerle beslendiklerinde diş yüzeyine yapışan ve temizlenmesi oldukça zor olan bir biyofilm (plak) tabakası oluşturuyor. Bu tabaka adeta bir kale görevi görerek bakterileri koruyor ve tükürüğün asidi nötralize etmesini zorlaştırıyor. Asidik ortamda hayatta kalabilen zararlı bakteriler çoğalmaya devam ederken faydalı bakteriler ortamdan çekiliyor. Böylece ağız içi asidi sürekli yüksek kalıyor ve diş minesi aşınarak çürük oluşuyor.