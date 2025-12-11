Enerji içeceği sevdası kalp krizi sebebi

Kalp krizi geçiren 50'li yaşlardaki hastanın günde 8 kutu enerji içeceği tükettiği belirtildi. İngiltere'de yaşayan, daha önce sağlıklı ve formda olan bir kişi günde sekiz enerji içeceği içtikten sonra kalp krizi geçirdi. Doktorlar popüler içeceklerin, kardiyovasküler riskleri artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. 50'li yaşlarında olan kişi sigara ve alkol içmiyor, uyuşturucu madde kullanmıyordu. Sol tarafı aniden uyuşunca ve denge, yürüme, yutma ile konuşmada sorun yaşayınca hastaneye başvurdu. Hareket ve duyusal algıda rol oynayan beynin talamus bölgesinde anevrizma meydana gelmişti. Hasta, günde ortalama sekiz kutu enerji içeceği tükettiğini söyledi. Her kutu yaklaşık 160 miligram (mg) kafein içeriyor, böylece günlük kafein alımı 1.280 mg'a kadar çıkıyordu; bu, önerilen en yüksek düzey olan 400 mg'ın üç katından fazlaydı. Doktorlar hastadan enerji içeceklerini bırakmasını isteyince tansiyonu normale döndü ve ilaca ihtiyaç kalmadı. Doktorlar, inme ve kalp hastalıklarının çok yaygın olması nedeniyle potansiyel riskleri azaltmak için daha fazla adım atılması gerektiğini savundu. "Açıklanamayan hipertansiyonu olan hastalarda klinisyenler enerji içeceği tüketimini mutlaka sorgulamalı" yorumunu yaptılar.