Kalori kısıtlaması beyni de bağırsakları da değiştiriyor

Obeziteyle mücadele eden bilim insanları, aralıklı kalori kısıtlamasının sadece kilo kaybına değil, aynı zamanda beynin ve bağırsak mikrobiyotasının işleyişinde de dikkate değer değişimlere yol açtığını ortaya koydu. Çinli araştırmacılar, obez sınıfında yer alan 25 gönüllüyü 62 gün boyunca izleyerek aralıklı enerji kısıtlaması programına dahil etti. Bu süreçte katılımcılar, belirli günlerde düşük kalorili beslenme ve zaman zaman oruç tutma düzenini uyguladı. Science Alert'ın haberine göre; araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcılar ortalama 7,6 kilogram, yani vücut ağırlıklarının yüzde 7,8'ini kaybetti. Bununla birlikte, obeziteyle ilişkili beyin bölgelerinde ve bağırsak bakterilerinin yapısında önemli değişimler tespit edildi. Çin İkinci Tıp Merkezi ve Ulusal Geriatrik Hastalıklar Klinik Araştırma Merkezi'nden sağlık araştırmacısı Qiang Zeng "Bu çalışma, aralıklı enerji kısıtlamasının insanın beyin–bağırsak– mikrobiyom eksenini değiştirdiğini gösteriyor. Bağırsak mikrobiyomundaki değişimlerin ve kilo kaybı süresince bağımlılıkla ilişkili beyin bölgelerindeki aktivite dalgalanmalarının zaman içinde birbiriyle bağlantılı ve dinamik olduğunu gördük" dedi.

DEĞİŞİMİN MERKEZİ BİLİNMİYOR

Bu değişimlerin hangi mekanizmayla ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak beyin ve bağırsak arasındaki sıkı ilişki, belirli beyin bölgelerinin hedeflenmesiyle iştahın ve besin alımının kontrol altına alınabileceğini düşündürüyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle yapılan taramalarda, iştah ve bağımlılık davranışlarını düzenleyen beyin bölgelerinde belirgin aktivite değişimleri gözlendi. Kan analizleriyle incelenen bağırsak mikrobiyomu değişikliklerinin, belirli beyin bölgeleriyle bağlantılı olduğu da saptandı. Çin Ulusal Geriatri Kliniği'nden tıp bilimcisi Xiaoning Wang "Bağırsak mikrobiyomu ile beyin arasındaki iletişim oldukça karmaşık ve çift yönlü bir yapıya sahip. Mikrobiyom, sinirler ve kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşan nörotransmiterler ve nörotoksinler üretir. Beyin de yeme davranışını kontrol ederken, bağırsak yapısını değiştirir" dedi.

1 MİLYARI AŞKIN KİŞİ OBEZ!

DÜNYA genelinde bir milyardan fazla kişi obeziteyle yaşıyor. Bu durum, kalp hastalıklarından kansere kadar pek çok sağlık sorununa yakalanma riskini artırıyor. Beyin ve bağırsak arasındaki bu karşılıklı ilişkinin daha iyi anlaşılması, obezitenin önlenmesi ve tedavisinde devrim yaratabilecek potansiyele sahip.