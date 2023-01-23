Balcı: Şubat ayında ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Şubat ayında ekmeğe zam yapılmayacağının söyledi. Balcı, "Daha önce yapmış olduğumuz basın toplantısında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı Kasım ayından itibaren 25 lira olarak uygulandığını ifade etmiştik. İstanbul ilinde de Ocak ayından itibaren kilogramı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulamanın olacağını söyledik. Yine yapmış olduğumuz açıklamada Ocak ve Şubat ayında ekmek fiyatı gündemimizde olmadığını söylemiştik" dedi.

Balcı, "Dolayısıyla bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. İstanbul Fırıncılar Odası başkanımızın yapmış olduğu 'Şubat ayında görüşülecek' açıklaması yanlış anlaşılmış olabilir. Ama Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatı daha önce de ifade ettiğimiz gibi 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Yeni bir fiyat artışı gündemimizde yoktur. Şubat ayında bununla ilgili bir görüşme de söz konusu değildir" diye konuştu.