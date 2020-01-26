Tasarrufun püf noktaları tasarrufhareketi.com.tr’de

Sosyal hayatta tasarruf farkındalığı kazandırmak ve birikimlere değer katmayı sağlamak amacıyla yola çıkan Halk Emeklilik, yeni dönem dijital projesi tasarrufhareketi.com.tr'yi ziyaretçilerle buluşturuyor. Halk Emeklilik bu projesiyle, ev ekonomisi tavsiyelerinden işletmeler için tasarrufun püf noktalarına, düşük bütçeli hobi önerilerinden emeklilik döneminin formüllerine; tasarruf ve birikime dair merak edilen her şeyi ziyaretçileriyle paylaşıyor.

Tasarrufun nasıl yapılacağını gösteriyoruz

Ülke içi finansmanın temel kaynağını tasarrufların oluşturduğunu, bireysel tasarruf kültürünün hane halkı ekonomisinin ve dolayısıyla milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "Tasarrufun önemini anlatmak değerli olsa da yeterli değil. Tasarrufun nasıl yapılacağını, ne kadar sürede ne kadar birikim yapılabileceğini göstermek gerekiyor. Küçük değişikliklerin uzun vadede meydana getirdiği kayda değer farkı idrak eden bireyler hem işletmelerinde hem de özel hayatlarında tasarrufu içselleştirerek hayat tarzlarının bir parçası haline getiriyor" diye konuştu.

Halk Emeklilik olarak tasarruf konusunda farkındalığının artırılması gayesiyle önemli bir uygulamayı devreye aldıklarını belirten Öztürk, "Tasarrufhareketi.com.tr web sitesini hayata geçirdik. İsraftan uzak, finansal anlamda bilinçli bir hayat sürdürmek isteyenler için paha biçilmez bir hizmet sunuyoruz" diyerek Halk Emeklilik'in tasarruf alışkanlıklarını pekiştirecek yeni inisiyatifinin müjdesini de verdi.

Ziyaretçilere yol gösteriyor

Emekliliğe Hazırlan, Hayata Dahil Ol ve Kumbaranı Doldur ismindeki üç ana kategoride pek çok önerinin derlendiği tasarrufhareketi.com.tr, müşteri ve ziyaretçilerine yol gösterecek pek çok bilgiyi ve hayatı kolaylaştırmanın yollarını bir arada sunuyor. "Ev giderlerini nasıl minimuma indirebilirim?", "Kolay birikim yapmanın yolları neler?", "İşletmemin ofis kaynaklarından tasarruf edebilir miyim?", "Vize istemeyen ve ekonomik tatil yapabileceğim ülkeler hangileri?", "Bireysel emeklilik sistemine katılmak için ne yapmalıyım?" gibi pek çok sorunun cevabını yer veren tasarrufhareketi.com.tr, bugüne ve geleceğe güvenle bakmak isteyenler için zengin bir rehber niteliği taşıyor.