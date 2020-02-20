İklim değişikliği insanlık için büyük bir kriz

Projenin ilk yıl değerlendirmesi, 'İklimi Koru' eğitimleri ve iklim gönüllülüğü üzerine yeni bir açılım yaratacak olan 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' ile ilgili bilgiler düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Yerküreye Saygı Projesi'nin kapsamını gönüllülük hareketiyle genişlettiklerini belirten Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek; iklim değişikliğinin insanlığın önündeki en büyük kriz olduğunu ve mücadelesinin bireylerden geçtiğini söyledi.

1 YILDA 32 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Yerküreye Saygı projesinin başlangıcından bu yana geçen 1 yıl içerisinde; küresel ısınma ve iklim krizi konularında farkındalık yaratmak üzere son derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özer Şimşek, "TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde programladığımız eğitim projemizi bu eğitim öğretim döneminde başlattık. Diğer yandan, bireysel hayatta yapılacak küçük davranış değişiklikleri sayesinde nasıl tasarruf edileceğini ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl azaltılabileceğinin anlatıldığı video serilerini projenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladık. Projeye özel olarak hazırlanan ve iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zararları konu alan klibi ile ön plana çıkan 'Sensin, Benim, Biziz Dünyanın Sigortası' adlı rap şarkısı ile geniş bir genç kitleye ulaştık. Sosyal medya üzerinden yaptığımız farkındalık çalışmaları ile 32 milyonluk bir erişim ve 34 milyonluk izlenme sayısı elde ettik. Proje çatısı altında bu çalışmaları yürütürken, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları da koruma altına alan Türkiye'nin ilk 'İklim Sigortası'nı da Sompo Sigorta olarak hizmete sunduk" dedi.

BEN Mİ KURTARACAĞIM KOCA DÜNYAYI

Bu sonuçların kendilerine daha fazlasını yapma cesareti verdiğini ve projenin kapsamını 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' hareketi ile genişleterek; iklim konusundaki aksiyonları gönüllüler ile birlikte ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, "2020 yılı ile birlikte artık 10 yıllık kritik bir dönemeçteyiz. Tüm insanlığı tehdit eden bu problem karşısında elbette hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Ancak Sompo Sigorta olarak bizler, bireylere de hâlâ önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. Çözümün bireysel aksiyonlardan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine inanıyoruz. 'Ben mi kurtaracağım koca dünyayı' demeyip; hemen, şimdi harekete geçecek herkesi yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.