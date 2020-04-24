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Bir dekar alana ekeceğiniz buğdayı 8 TL’ye sigortalayın

Dünya ve ülke olarak Koronavirüs salgını ile uğraştığımız bugünlerde sağlık sektöründen sonra belki de en önemli sektör olarak karşımıza tarım çıkıyor. Ülkelerin geleceği açısından oldukça büyük öneme sahip tarım sektöründe doğal afetlerden kaynaklı birçok risk bulunuyor ve bu riskler hiç bitmiyor. İşte bu noktada çiftçilerin imdadına ise tarım sigortaları yetişiyor.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:59 ABONE OL
Bir dekar alana ekeceğiniz buğdayı 8 TL’ye sigortalayın

Tarım sigortaları denildiği zaman ise akıllara tabi ki TARSİM geliyor. Fakat hala sigortasını yaptırmayan birçok çiftçi var. TARSİM ise bu zorlu süreçte de 7/24 saat üreticinin ve yetiştiricinin yanında olmak için eksperleri ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.

TARSİM PAHALI BİR ÜRÜN DEĞİL

Salgın kapsamında tarımsal faaliyetin sürekliliği için çiftçi ve üreticilerimize TARSİM'i şiddetle önerdiklerini altını çizen TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, "TARSİM aslında pahalı bir ürün değil. Bir dekar alan buğdayda sigorta yaptırırsa üretici 8 lira ödeyecek. Şimdi narenciye sigortasının zamanı geliyor. Portakalda 1 dekar alanda 5 bin kiloluk bir verim var. Bunun sigortası ise 100 lira. Yine zeytinde satın alacağınız dolu sigortası paketinde 1 dekarlık alan için 21 lira ödeniyor. Dolayısıyla TARSİM Sigortası ulaşılabilir fiyatlarda. Bu dönem özellikle buğdayda son kabul tarihlerini 30 Nisan'a öteledik. TARSİM'in 14 yıllık yaşam sürecinde ilk defa otomatik sera poliçelerini yeniledik. Küçükbaş hayvan hayat sigortasında 30 Nisan'a kadar eksper göndermeksizin sigortalama yapıyoruz" diye konuştu.

Günal, çok stratejik bir müşteri kitlesine sahip olduklarını belirterek, "Çünkü bir tarım ülkesiyiz ve şu anda sağlıkla birlikte tarımda ön planda. Bu süreçte de çiftçilerimize nasıl ulaşmamız gerektiğini planladık. Eksperlerimiz sahada işlerini aksatmadan sürdürüyor. Çiftçilerimiz endişe etmesin" dedi.

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Bir dekar alana ekeceğiniz buğdayı 8 TL’ye sigortalayın
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