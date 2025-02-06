Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Norveç dışında başka bir ülkede forma giymeyen Breivik, yeni bir meydan okuma adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, Norveç'te geride kalan sezonda 46 maçta 5 gol, 10 asist kaydetti. Bu sezon ise Avrupa kupasında 12 maçta 1 gol- 1 asistle mücadele etti.

G.SARAY VE TRABZON İSTEMİŞTİ

Molde'nin altyapısından yetişen Emil Breivik, sadece 1 kez Noveç U21 Milli Takımı'nda forma giydi. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro. Ulaştığı en yüksek değer ise 4 milyon Euro. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.