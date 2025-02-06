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Giriş Tarihi: 6.2.2025 07:35

Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray'a karşı oynamıştı...

Son dakika haberi: Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in onayıyla birlikte ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, yeni bir transfer yapmak adına Norveçli hocasının eski takımında forma giyen oyuncu için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın gündeminde olan o isim...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour'u gönderen, elinde 3 orta saha kalan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Listesine Molde forması giyen Emil Breivik'i dahil eden siyah-beyazlı takım, oyuncunun kulübüyle temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Norveç dışında başka bir ülkede forma giymeyen Breivik, yeni bir meydan okuma adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, Norveç'te geride kalan sezonda 46 maçta 5 gol, 10 asist kaydetti. Bu sezon ise Avrupa kupasında 12 maçta 1 gol- 1 asistle mücadele etti.

G.SARAY VE TRABZON İSTEMİŞTİ

Molde'nin altyapısından yetişen Emil Breivik, sadece 1 kez Noveç U21 Milli Takımı'nda forma giydi. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro. Ulaştığı en yüksek değer ise 4 milyon Euro. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

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Son dakika haberi: Solskjaer eski takımından transfer yapıyor! Galatasaray'a karşı oynamıştı...
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