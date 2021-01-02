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İstanbul’da ? İSKİ 2 Ocak 2021

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi programını güncel olarak yayınlandı. Yaşanan kesintilerle birlikte suya duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan vatandaşlar internet üzerinden günlük su kesintisi programına bakıyor. İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Silivri gibi ilçelerine bugün belli aralıklarda su verilmeyecek. Peki İstanbul’da ? İSKİ 2 Ocak 2021

Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:08 ABONE OL
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 2 Ocak 2021 su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyuruluyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Sururi Mah,Cami I Kebir Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 02.01.2021 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi
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