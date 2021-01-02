İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 2 Ocak 2021 su kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya iş yerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi güncel arıza programına bakıyor. Bilindiği üzere İstanbul'da arıza kesintileri yetkililer tarafından duyuruluyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Sururi Mah,Cami I Kebir Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Balat Mah,Ayvansaray Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 02.01.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.01.2021 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.