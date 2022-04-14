2022 Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu!

Finale kalan üç araç olan Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 ve KIA EV6 arasında kazananı otomotiv gazetecileri belirledi. Finale kalan üç aracın da elektrikli olması insanların artık elektrikli araçlara yöneldiğinin bir göstergesi olurken bu yılın kazanan aracı iki farklı ödüle sahip oldu. 2022 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün sahibi olan Hyundai IONIQ 5 Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımı ödüllerini de evine götürerek finaldeki rakipleri Mustang Mach-E ve KIA IONIQ 5'i geride bıraktı.
Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili kategorisinde Audi ve Mercedes-Benz'i geride bırakan Hyundai, Dünyada Yılın En İyi Tasarımı ödülünde ise KIA ve Audi ile mücadele etti. Hyundai'nin CEO'su Jaehoon Chang, IONIQ 5'in gösterdiği başarılı performans hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Ioniq 5, yeni nesil akıllı mobilite çözümlerine öncülük ettiğimiz E-GMP platform teknolojileri, olağanüstü performansı, tasarım ve uzaya yönelik yaklaşımıyla bizim için çok önemli bir başarı. Oyun değiştiren EV'miz, dünya çapında giderek daha fazla çevre bilincine sahip ve talepkar tüketiciler üzerinde güçlü bir etki yarattı ve bu başarı, otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyonunun hızlanmasına yardımcı olacak"
Diğer kategorilerde ise Dünyada Yılın Performans Otomobili Audi e-tron GT olurken Mercedes-Benz EQS ise Dünyada Yılın Lüks Otomobili ödülünü aldı. Toyota Yaris ise Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü kazandı.