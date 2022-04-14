2022 Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu!

Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili kategorisinde Audi ve Mercedes-Benz'i geride bırakan Hyundai, Dünyada Yılın En İyi Tasarımı ödülünde ise KIA ve Audi ile mücadele etti. Hyundai'nin CEO'su Jaehoon Chang, IONIQ 5'in gösterdiği başarılı performans hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ioniq 5, yeni nesil akıllı mobilite çözümlerine öncülük ettiğimiz E-GMP platform teknolojileri, olağanüstü performansı, tasarım ve uzaya yönelik yaklaşımıyla bizim için çok önemli bir başarı. Oyun değiştiren EV'miz, dünya çapında giderek daha fazla çevre bilincine sahip ve talepkar tüketiciler üzerinde güçlü bir etki yarattı ve bu başarı, otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyonunun hızlanmasına yardımcı olacak"

Diğer kategorilerde ise Dünyada Yılın Performans Otomobili Audi e-tron GT olurken Mercedes-Benz EQS ise Dünyada Yılın Lüks Otomobili ödülünü aldı. Toyota Yaris ise Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü kazandı.