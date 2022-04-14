Buz Devri’nden Veda Videosu; Sonunda Kavuştu!

Artık animasyon dünyasında olmayacağı için sevenlerine veda etmek isteyen Blue Sky çizerleri seri başından beri başına sürekli aksilikler gelen ve bir türlü palamuta ulaşamayan sevilen karakter sincap Scrat'ı sonunda palamuta kavuşturdu.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla televizyon yayınını durduracağını duyuran Disney Channel Türkiye ise Disney+ platformunda 'Scrat Masalları' ismiyle karakterin hikayelerine devam edeceğini duyururken Blue Sky çizerleri ise animasyonun sevilen karakteri Scrat'ın olduğu kısa bir video ile veda etti.