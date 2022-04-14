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Giriş Tarihi: 14.4.2022 11:46 Son Güncelleme: 14.4.2022 11:52

Buz Devri’nden Veda Videosu; Sonunda Kavuştu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Buz Devri’nden Veda Videosu; Sonunda Kavuştu!

30 yılı aşkın süredir animasyon sektöründe varlığını devam ettiren Blue Sky stüdyoları bir süredir koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi çöküş yaşıyordu.  Buz Devri, Robotlar ve Rio gibi birçok popüler animasyon filmine imza atan bu stüdyo yeni sahibi The Walt Disney Company’nin kararı ile  10 Nisan 2021 tarihinde durma noktasına geldi.

Artık animasyon dünyasında olmayacağı için sevenlerine veda etmek isteyen Blue Sky çizerleri seri başından beri başına sürekli aksilikler gelen ve bir türlü palamuta ulaşamayan sevilen karakter sincap Scrat'ı sonunda palamuta kavuşturdu.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla televizyon yayınını durduracağını duyuran Disney Channel Türkiye ise Disney+ platformunda 'Scrat Masalları' ismiyle karakterin hikayelerine devam edeceğini duyururken Blue Sky çizerleri ise animasyonun sevilen karakteri Scrat'ın olduğu kısa bir video ile veda etti.

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Buz Devri’nden Veda Videosu; Sonunda Kavuştu!
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