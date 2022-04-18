Samsung’tan şeffaf ve katlanabilir telefon geliyor!

Uzun zamandır internette yayınlanan dedikodularda sürekli şeffaf telefonlar gündemde oluyor. Her ne kadar önümüze böyle bir telefon gelmese de Samsung'un bu yöndeki çalışmaları sızdırılıyor. Katlanabilir telefonlara ek olarak şeffaf telefon üzerine de çalışmalarını arttıran Samsung, WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) şeffaf telefon ekranı patentleri için başvuruda bulundu.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yeni bir patent yayınlandı. Yandan veye dikey olarak açılan bir ekrana sahip olan bu patentte arttırılmış gerçeklik uygulamaları için AR nesnelerinin şeffaf ekranı üzerinde görüntülenmesi için kullanılabileceği söyleniyor.
İki farklı tasarım üzerine başvuruda bulunan Samsung, opaklığın da ayarlanabileceği bir model için hazırlık yapıyor. Her iki tasarımda da şeffaf bir bölüm bulunduran Samsung, AR konusunda çalışmalarını arttırıyor. Ayrıca yuvarlanabilir modelde telefonların zarar görmesi de minimum düzeye indirileceğe benziyor.
İlk tasarımda yukarıya doğru açılan şeffaf bir kısım, diğer tasarımda ise sağ tarafa doğru açılan bir kısım bulunuyor.
Galaxy Fold'un 2019 yılında piyasaya sürülmesiyle birlikte Samsung, farklı tasarımlar konusunda adından bahsettirdi. Yeni patentiyle birlikte katlanabilir telefonların da ötesine geçmeyi hedefleyen Samsung, şeffaf ve yuvarlanabilen bir telefon modelinin peşine düştü.