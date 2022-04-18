Samsung’tan şeffaf ve katlanabilir telefon geliyor!

Uzun zamandır internette yayınlanan dedikodularda sürekli şeffaf telefonlar gündemde oluyor. Her ne kadar önümüze böyle bir telefon gelmese de Samsung'un bu yöndeki çalışmaları sızdırılıyor. Katlanabilir telefonlara ek olarak şeffaf telefon üzerine de çalışmalarını arttıran Samsung, WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) şeffaf telefon ekranı patentleri için başvuruda bulundu.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yeni bir patent yayınlandı. Yandan veye dikey olarak açılan bir ekrana sahip olan bu patentte arttırılmış gerçeklik uygulamaları için AR nesnelerinin şeffaf ekranı üzerinde görüntülenmesi için kullanılabileceği söyleniyor.