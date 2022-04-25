Honda’dan büyük hamle: Tesla çok kıskanacak

Dijitalleşen dünya ve markaların sürdürülebilirlik çalışmaları, birçok otomobil üreticisi (otonom) şoförsüz araç çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Tesla'nın liderliğini yaptığı bu çalışmalara diğer otomobil üreticileri de büyük yatırımlar yapıyor.
Honda da bu konudaki çalışmalarını arttırarak kurduğu Honda Mobility Solutions (HMS) bölümüyle, Tokyo'da otonom taksi hizmeti için iki Japon ulaşım şirketi ile işbirliğine imza attı.
Henüz trafiğin tamamen otonom araçlarla dolu olmadığını görsek te birkaç yıl içerisinde bu şekilde olacağını tahmin etmek zor değil. Birçok ülkede taksiden kargo teslimatına birçok konuda otonom araç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'de de otonom hizmeti konusunda birçok çalışma hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yemek verme hizmeti sunan YemekSepeti de otonom teslimat üzerine çalışmalar yaptığını duyurmuştu.