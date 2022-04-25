Honda’dan büyük hamle: Tesla çok kıskanacak

Henüz trafiğin tamamen otonom araçlarla dolu olmadığını görsek te birkaç yıl içerisinde bu şekilde olacağını tahmin etmek zor değil. Birçok ülkede taksiden kargo teslimatına birçok konuda otonom araç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de de otonom hizmeti konusunda birçok çalışma hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yemek verme hizmeti sunan YemekSepeti de otonom teslimat üzerine çalışmalar yaptığını duyurmuştu.