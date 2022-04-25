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Giriş Tarihi: 25.4.2022 09:29 Son Güncelleme: 25.4.2022 09:35

Honda’dan büyük hamle: Tesla çok kıskanacak

Honda’dan büyük hamle: Tesla çok kıskanacak

Merkezi Japonya’da bulunan otomobil üreticisi Honda, iki şirketle yaptığı anlaşma ile birlikte Tokyo’da otonom taksi hizmeti sağlayacağını duyurdu. Birkaç yıl içerisinde biteceği tahmin edilen çalışmalar sayesinde sokaklarda şoförsüz taksiler olacak.

Dijitalleşen dünya ve markaların sürdürülebilirlik çalışmaları, birçok otomobil üreticisi (otonom) şoförsüz araç çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Tesla'nın liderliğini yaptığı bu çalışmalara diğer otomobil üreticileri de büyük yatırımlar yapıyor.

Honda da bu konudaki çalışmalarını arttırarak kurduğu Honda Mobility Solutions (HMS) bölümüyle, Tokyo'da otonom taksi hizmeti için iki Japon ulaşım şirketi ile işbirliğine imza attı.

Yaptıkları işbirliği ile üç yıl içerisinde başlatmayı hedefledikleri hizmet ile birlikte daha güvenli bir yolculuk sağlayacağı açıkça belli. Bu hizmet içerisinde direksiyon, sürücü koltuğu ya da pedal gibi geleneksel araçlar olmayacak.

Henüz trafiğin tamamen otonom araçlarla dolu olmadığını görsek te birkaç yıl içerisinde bu şekilde olacağını tahmin etmek zor değil. Birçok ülkede taksiden kargo teslimatına birçok konuda otonom araç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de de otonom hizmeti konusunda birçok çalışma hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yemek verme hizmeti sunan YemekSepeti de otonom teslimat üzerine çalışmalar yaptığını duyurmuştu.

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Honda’dan büyük hamle: Tesla çok kıskanacak
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