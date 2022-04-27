Apple Watch şifresini nasıl değiştirirsiniz?

Apple Watch'umuzda bir parola oluşturduğumuzda, ideal olarak kolayca hatırlayabileceğimiz bir parola seçeriz. Ancak, talihsizlikler en iyilerimizin başına gelir. Belki de güvenlik nedenleriyle her zamanki şifremizi değiştirmemiz gerekiyordu ve yenisini unuttuk. Belki de bir süredir ilk kez başlatıyoruz ve şifreyi tekrar girmemiz gerekiyordu ancak şifreyi hatırlayamadık.

Sebep ne olursa olsun, Apple Watch'umuzun şifresini unutmak pek eğlenceli bir durum değil. Neyse ki, bu durumu düzeltilmek sandığımızdan çok daha kolay!