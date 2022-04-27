Apple Watch şifresini nasıl değiştirirsiniz?

Apple Watch'umuzda bir parola oluşturduğumuzda, ideal olarak kolayca hatırlayabileceğimiz bir parola seçeriz. Ancak, talihsizlikler en iyilerimizin başına gelir. Belki de güvenlik nedenleriyle her zamanki şifremizi değiştirmemiz gerekiyordu ve yenisini unuttuk. Belki de bir süredir ilk kez başlatıyoruz ve şifreyi tekrar girmemiz gerekiyordu ancak şifreyi hatırlayamadık.
Sebep ne olursa olsun, Apple Watch'umuzun şifresini unutmak pek eğlenceli bir durum değil. Neyse ki, bu durumu düzeltilmek sandığımızdan çok daha kolay!
APPLE SAATİN SIFIRLANMASI
Ne yazık ki, Apple Watch'ınızı sıfırlamanız gerekecek. Bu, akıllı saatinizdeki tüm verileri kaybedeceğiniz anlamına geliyor. İyi haber şu ki, siz bu sıfırlama sürecindeyken Apple otomatik olarak bir yedek oluşturacak. Bu nedenle gerçekten pek bir şey kaybetmeyeceksiniz.
Apple Watch'unuzu saatin kendisinden sıfırlamak için:
• Apple Watch'unuzu şarj cihazına takın
• Kapatma komutunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun.
• Tüm içeriği ve ayarları sil seçeneğini görene kadar dijital crown düğmesine basın
• Sıfırla'ya dokunun ve onaylayın
• İşlem tamamlandıktan sonra Apple Watch'unuzu yeniden eşleştirin
• Kurulum sırasında Yedekten geri yükle'yi seçin.
Apple Watch'unuzu iPhone'unuz aracılığıyla sıfırlamak için:
• iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın
• Saatim sekmesine gidin ve Genel'i seçin.
• Sıfırla'ya dokunun
• Apple Watch İçeriğini ve Ayarlarını Sil'i seçin
• Onaylamak için
• Apple Kimliği parolanızı girin
• Hücresel kullanıcılar için, planınızı sürdürmek mi yoksa kaldırmak mı istediğinizi belirleyin
• İşlem tamamlandıktan sonra Apple Watch'unuzu yeniden eşleştirin
• Kurulum sırasında Yedekten geri yükle'yi seçin.
Her ihtimale karşı şifremi değiştirmek istiyorum, güvenlik benim için önemli diyorsanız Apple Watch şifresi değiştirmek için;
Apple Watch üzerinden;
• Ayarlar uygulamasına gidin
• Parola'yı seçin
• Parolayı Değiştir'i seçin
• Mevcut şifrenizi girin
• Yeni şifrenizi girin
• Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin
iPhone üzerinden Apple Watch şifresi değiştirmek için:
• Watch uygulamasını açın
• Saatim sekmesine gidin
• Parola'ya ilerleyin
• Parolayı Değiştir'i seçin
• Apple Watch'ınıza yeni geçerli parolanızı girin
• Onaylamak için yeni şifrenizi tekrar girin
ŞİFRENİZİ KALDIRMAK İÇİN
Apple Watch üzerinden parolayı kaldırmak için;
• Parolayı Kapat'a dokunun
• Apple Pay kartlarınızın saatten kaldırılacağını belirten bir mesaj görüntülenecektir.
• Kapat'a dokunun
iPhone'da:
• Watch uygulamasını açın
• Saatim sekmesine gidin
• Parola'ya ilerleyin
• Kalan adımlar yukarıdakiyle aynı olacaktır.
DİĞER AYARLAR
Bunlar temel şifre ayarları olsa da, açıp kapatabileceğiniz birkaç tane daha var. Hepsine, yukarıda ayrıntıları verilen adımları kullanarak bileğinizdeki veya iPhone'un Watch uygulamasındaki aynı Parola menüsünden erişilebilir. Bu ayarları karıştırmak ve eşleştirmek, deneyiminizi kişiselleştirmenin iyi bir yolu olabilir. Özellikle unutkan biriyseniz veya Apple Watch'unuzu kaybederseniz birisinin verilerinize erişmesinden endişe ediyorsanız.
Örneğin, küçük bir ekranda sayı girmeyi zor buluyorsanız, iPhone ile Kilidi Aç ayarı mükemmeldir. Apple Watch etkinleştirildiğinde ve takıldığında, iPhone'unuzun kilidini açtığınızda bu, saatinizin kilidini otomatik olarak açacaktır.
Parola kullanıyorsanız, Bilek Algılama ayarını etkinleştirmeyi unutmayın. Bu özellikle saatinizi bileğinize bağlamadığınız zamanlarda saat bunu otomatik olarak algılayacak ve cihazınızı kaybetmeniz durumunda verilerinizi güvende tutmak için için şifre girişi isteyecektir. Aynı şekilde, Verileri Sil ayarını etkinleştirerek 10 başarısız parola denemesinden sonra tüm verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde saatinizin güvenliğini üst seviyeye çıkarmış olacaksınız.