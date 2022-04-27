Apple’dan ücretli aboneliklere zam!

Apple Music, yıllardır değişmeyen abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. %40'lık artışı duyuran Apple, mevcut abonelerin bir ay daha aynı fiyattan yararlanacağını belirtti.

Netflix, Youtube gibi platformlardan sonra Apple'da abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Türkiye'deki tüm cihazlarına döviz kuru indeksli fiyat artışı yapan Apple'ın müzik platformu Apple Music'in en ucuz pakedi 9,99TL oldu. İşte Apple Music yeni fiyatları:

Öğrenci paketi: 6,99 TL -> 9,99 TL

Bireysel paket: 13,99 TL -> 19,99 TL

Aile paketi: 20,99 TL -> 29,99 TL