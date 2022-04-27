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Giriş Tarihi: 27.4.2022 16:08

Apple’dan ücretli aboneliklere zam!

Apple’dan ücretli aboneliklere zam!

Apple Müzik, Türkiye fiyatlarına yüzde 40’tan fazla zam yaptı.

Apple Music, yıllardır değişmeyen abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. %40'lık artışı duyuran Apple, mevcut abonelerin bir ay daha aynı fiyattan yararlanacağını belirtti.

Netflix, Youtube gibi platformlardan sonra Apple'da abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Türkiye'deki tüm cihazlarına döviz kuru indeksli fiyat artışı yapan Apple'ın müzik platformu Apple Music'in en ucuz pakedi 9,99TL oldu. İşte Apple Music yeni fiyatları:

Öğrenci paketi: 6,99 TL -> 9,99 TL

Bireysel paket: 13,99 TL -> 19,99 TL

Aile paketi: 20,99 TL -> 29,99 TL

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Apple’dan ücretli aboneliklere zam!
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