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Giriş Tarihi: 18.5.2022 15:54

Riot Games Türkiye sunucuları çöktü! Valorant ve League of Legends'a Erişilemiyor!

Riot Games Türkiye sunucuları çöktü! Valorant ve League of Legends’a Erişilemiyor!

Riot Games Türkiye sunucularında kesintiler yaşanıyor. Kullanıcılar son dakikalarda Valorant ve League of Legends'a giriş yapamıyor.

Türkiye'de büyük ölçüde kullanıcıya sahip oyunlar arasında yer alan Valorant ve League of Legends, saat 15:00 sıralarında yaşanmaya başlayan sorun nedeniyle kullanıcı erişimine kapandı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yaşanan sorun paylaşılırken oyunların bağlı olduğu Riot Games, henüz bir açıklama yapmadı. Diğer oyunlarında herhangi bir sorun gözükmeyen Riot Games'in mobil oyunu Wild Rift'te de herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Sorunun yalnızca Türkiye'de yaşandığı bildiriliyor.

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Riot Games Türkiye sunucuları çöktü! Valorant ve League of Legends'a Erişilemiyor!
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