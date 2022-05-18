Riot Games Türkiye sunucuları çöktü! Valorant ve League of Legends’a Erişilemiyor!

Türkiye'de büyük ölçüde kullanıcıya sahip oyunlar arasında yer alan Valorant ve League of Legends, saat 15:00 sıralarında yaşanmaya başlayan sorun nedeniyle kullanıcı erişimine kapandı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yaşanan sorun paylaşılırken oyunların bağlı olduğu Riot Games, henüz bir açıklama yapmadı. Diğer oyunlarında herhangi bir sorun gözükmeyen Riot Games'in mobil oyunu Wild Rift'te de herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Sorunun yalnızca Türkiye'de yaşandığı bildiriliyor.