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Giriş Tarihi: 21.1.2025 16:21

Gezegenlerimizin yörüngesini bozan devasa cisim ortaya çıktı!

Toronto Üniversitesi'nden fizikçiler Garett Brown ve Hanno Rein ile Arizona Üniversitesi'nden gezegen bilimci Renu Malhotra, Güneş Sistemi'nin yörüngelerindeki tuhaflıkların sebebine dair ilginç bir hipotez ortaya koydu. Araştırmaya göre, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde ağır bir cismin geçici ziyareti, gezegenlerin yörüngelerini kalıcı olarak etkilemiş olabilir.

Gezegenlerimizin yörüngesini bozan devasa cisim ortaya çıktı!

Bu hipotez, bir dış gezegenin Güneş Sistemi'ni ziyaret edip çıkmış olabileceği fikrine dayanıyor. 2017'de gözlemlenen Oumuamua gibi, başka yıldız sistemlerinden gelen cisimlerin Güneş Sistemi'ne girip çıktığı biliniyor. Ancak bu kez bahsedilen nesne, 2 ila 50 Jüpiter kütlesine sahip olmalı ve Uranüs yörüngesinin içinde hareket ederek gezegenlerin yörüngelerinde kalıcı bozulmalara neden olmuş olmalı.

Araştırmacılar, 50.000 farklı simülasyon gerçekleştirdi. En iyi sonuç, 8 Jüpiter kütlesine yakın bir cismin Mars yörüngesine yaklaşarak saatte yaklaşık 2.69 kilometre hızla sistemden çıkmasıyla elde edildi. Bu tür olayların gerçekleşme olasılığı düşük olsa da (%0.1 ila %0.01), galakside bu tür karşılaşmaların nadir olmadığı belirtiliyor.

Araştırma, arXiv platformunda ön baskı olarak yayımlandı ve yeni kanıtlarla desteklenmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin gelecekte nasıl şekilleneceği ise hâlâ büyük bir gizem.

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Gezegenlerimizin yörüngesini bozan devasa cisim ortaya çıktı!
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