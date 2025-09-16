“Verileriniz sızabilir!” Yapay zekaya girilen bilgiler güvende değil

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekanın hayatın her alanında yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın öğrenciler için hem kolaylık sağladığını hem de riskler taşıdığını vurguladı. Okulların açılmasıyla birlikte yapay zekaya yönelimin arttığını aktaran Prof. Dr. Kırık, "Yapay zekanın verdiği cevapların tamamı doğru değil. Bu konuda İngiltere'de avukatların yapay zekayı dava dilekçelerinde kullanması yasaklandı, çünkü olmayan kanunlar üretildiği ortaya çıktı. Halüsinasyon görebilme durumu var. Yanlış cevaplar, öğrencinin ödevini ve sınavını doğrudan etkileyebilir. Aynı zamanda düşünsel gelişimini de olumsuz etkiler" diye konuştu.

'VERİLERİNİZ GİZLİ KALMAYABİLİR'

Yapay zekaya girilen bilgilerin güvenliği konusunda da sorunlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Kırık, "Sunulan veriler gizli kalmayabilir. Daha önce yüzbinlerce konuşma internet ortamına sızdırıldı. Bu durum kişisel bilgilerin açığa çıkmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca yapay zekanın yönlendirmesiyle yanlış adımlar atılması, gençlerin ciddi mağduriyetler yaşamasına yol açabilir" dedi.

EN BAŞARILI GRUP KENDİ ZİHNİNİ KULLANANLAR

MIT Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya dikkati çeken Prof. Dr. Kırık, "Üç gruba ayrılan öğrencilerden biri yapay zekadan, biri arama motorlarından, biri ise sadece kendi zihninden faydalandı. En başarılı grup, kendi düşüncesiyle cevap verenler oldu. Bu da gençlerin düşünsel potansiyelini kaybetmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKA BİLE 'TEYİT EDİN' DİYOR

Yapay zekanın sunduğu bilgilerin doğrudan doğru kabul edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, yapay zekaya, 'Verdiğin cevaplar güvenilir mi?' sorusunu yönetti. Yapay zekanın yanıtı ile farkındalık yaratmayı amaçlayan Prof. Dr. Kırık, "Yapay zeka bile 'Yanıtlarımı mutlaka başka kaynaklardan teyit edin' cevabını veriyor. Dolayısıyla en doğrusu farklı, güvenilir, akademik kaynaklardan doğrulama yapmak ve bunları referans göstermek. Ancak bu şekilde fayda sağlanabilir" dedi. Kırık, "Çocuklar ve gençler artık bilmedikleri soruları yapay zekaya yöneltiyor, ödevlerinde hatta sosyal hayatlarında destek istiyor. Fakat yapay zeka, sizin istediğiniz fikir kapsamında cevap verir. Bu nedenle tek kaynak olarak kullanılmamalı" diye konuştu.