Beyninizde ne varsa ekrana dökülüyor! Yapay zeka düşüncelerin alt yazısını çıkardı
Bilim insanları, MRI beyin taramalarını kullanarak insan düşüncelerini çözebilen ve "zihin alt yazısı" adını verdikleri dijital zihin okuma teknolojisinde bir atılım gerçekleştirdi.
Araştırmacılar, bu taramaları yorumlayıp beyin aktivitelerini insanların gördüklerini veya hafızalarından hatırladıklarını son derece hassas cümlelere dönüştürebilen bilgisayarlar geliştirmeyi başardı.
Bu çığır açan teknik, özellikle dil bozuklukları yaşayan felç hastaları gibi iletişim güçlüğü çeken kişilere yardımcı olma potansiyeline sahip.
Ancak uzmanlar, yapay zekanın özel düşüncelere, duygulara ve sağlık bilgilerine erişme noktasına gelmesinin, izleme, yönlendirme veya kötüye kullanım için kullanılabileceği endişesini de dile getiriyor.
Science Advances dergisinde yayımlanan bu devrim niteliğindeki keşifte, katılımcılar kısa video klipler izlerken beyinlerinin anlamı nasıl işlediğini izlemek için MRI taramaları kullanıldı. Gelişmiş iki aşamalı bir yapay zeka sistemi daha sonra bu sinirsel örüntüleri inanılmaz doğrulukla sahneleri tarif eden cümlelere dönüştürdü.
Sinirbilimci Alex Huth, bilgisayarın bir kişinin neye baktığını "çok fazla detayla" tahmin ettiğini söylüyor. Huth, "Bu zor bir şey. Bu kadar çok detaya ulaşabilmek şaşırtıcı" dedi.
Bir deneyde, bir gönüllü birinin şelaleden atladığı bir sahneyi izledi. Yapay zekanın tahminleri önce belirsiz kelime kümeleriydi ancak, ardından şu şaşırtıcı derecede doğru cümleye ulaştı:
"Bir kişi dağ yamacındaki derin bir şelaleden atlıyor."
Teknoloji yalnızca gerçek zamanlı gözlemle sınırlı değil. Denekler daha önce izledikleri videoları hatırladıklarında, sistem bu zihinsel anılara karşılık gelen betimlemeleri de üretebildi.
Sistem altı katılımcı üzerinde test edildi ve araştırmacılar, bu invaziv olmayan yaklaşım için elde edilen doğruluk seviyesini "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi. Bu yöntem, daha önce yalnızca anahtar kelimeler üretebilen eski girişimlere kıyasla büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.