4 inçlik yeni iPhone'un detayları ortaya çıktı!

Apple'ın yakın zamanda düşük bütçeli bir başka iPhone modeliyle karşımıza çıkacağı iddiaları kısa bir süre önce gündeme gelmişti. iPhone SE 2 olması beklenen bu telefonla ilgili bugün ise taze bilgiler geldi. Çinli kaynaklara göre iPhone SE 2 modeli, kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor.

DETAYLAR BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Yeni iPhone modellerinde gördüğümüz kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra iPhone SE 2'de farklı özelliklerden de söz ediliyor. Belirtilene göre, yeni nesil iPhone SE'nin arkası tıpkı Apple'ın amiral gemi modellerinde olduğu gibi tamamen cam olacak. Bu cam arka kasa da zaten kablosuz şarja işaret ediyor. Ayrıca telefonun kulaklık girişi iseilk nesilde olduğu gibi aynen kalacak.

Öte yandan dört çekirdekli A10 Fusion işlemciden güç alması beklenen iPhone SE 2'nin boyutu da yine 4 inç civarında olacaktır. Küçük ekranlı telefon seven kullanıcılar için çok iyi bir alternatif olması beklenen model önümüzdeki aylarda tanıtılacak gibi görünüyor.

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