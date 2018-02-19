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'un krallığındaki tahtı sallanıyor mu?

Yayınlanan son raporlar 'un panel pazarında sıkı bir rekabete gireceğini gösteriyor. Koreli şirketin rakipleri OLED pazarında daha fazla pay sahibi olmak ve Samsung'un müşterilerini kapmak niyetinde görünüyor.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 11:06
Samsung'un OLED krallığındaki tahtı sallanıyor mu?

Nikkei'nin yeni raporuna göre , ilk etapta panellerinin üretimini X için düzenlemişti. Fakat rapor 'ın iPhone X üretimini yarı yarıya azaltmasıyla birlikte Samsung'un yüksek sayıda OLED panel kapasitesiyle kalacağını belirtiyor.

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PANEL FİYATI ETKİLİYOR

Kaynağa göre Samsung, Apple'dan sonra diğer telefon şirketlerinin de OLED'e geçeceğine ve böylece daha iyi satış yapacağını umuyormuş. Ancak beklenen olmamış. Dokunmatik sensörlerin yanı sıra her bir OLED panelin fiyatı 100 dolar. Bu maliyet Phone 8 Plus'taki LCD panelin fiyatının iki katı ediyor. Yüksek fiyat nedeniyle diğer birçok şirket OLED'e geçmedi ve halen LCD kullanıyorlar.

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Samsung için tehlike çanları çalıyor. Çünkü Koreli üretici, daha ucuza OLED panel üretimi yapan Çinli tedarikçiklerle karşı karşıya.

Ayrıca başka bir konu daha var. Söylentilere göre 'nin bu sene çıkması beklenen 6.5 inç'lik iPhone'un OLED ekranını üreteceği iddia ediliyor. Apple'ın Samsung'a olan bağımlılıktan kurtulmak ve maliyeti azaltmak için hem LG hem de Çinli tedarikçilerle iş birliği yapması şaşırtıcı olmaz.

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Samsung'un OLED krallığındaki tahtı sallanıyor mu?
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