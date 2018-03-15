Samsung Galaxy S10'da iPhone X'in Face ID özelliği olacak!

The Bell'in haberine göre Mantis Vision, kamera modülleri konusunda uzman olan Namuga ile üç boyutlu algılama özelliğine sahip bir kamera çözümü üstünde çalışıyor. Söz konusu kameranın ise Samsung Galaxy S10'a ait olduğu belirtiliyor. Tabii ki bu kamera kullanıcının yüzünü tanımamayı sağlayacak. iPhone X'in Face ID özelliğinin bir benzeri Galaxy S10'da olacak görünüyor.

Kaynak, her iki şirketin bu konuda açıklama yapmaktan kaçındığını da belirtti.

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Namuga, Samsung'un Galaxy A ve J serisi gibi orta ve düşük seviye telefonları için kamera tedarik ediyor. Bununla birlikte Intel'in RealSense AR kameraları için üç boyutlu algılama yeteneği olan kamera modüllerini de sağlıyor. İşinde iyi bir üretici.

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2005 yılında kurulan Mantis Vision'da ise Samsung ve elektronik tasarım firması olan Flextronics'in parmağı var. Şirketin üç boyutlu haritalama teknolojisi, Google'ın şu anda kullanılmayan AR platformu Tango'da yer aldı.

ANALİST KUO TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Hatırlarsanız KGI analisti Ming-Chi Kuo, daha önce yayınladığı öngörü raporunda, Face ID'ye benzer sistemlerin Android telefonlar tarafından kullanılacağını ve bu biyometrik güvenliğin yayılacağını vurgulamıştı. The Bell'in Galaxy S10 için yayınladığı rapor ise Kuo'nun tahminleriyle aynı doğrultuda. Tabii ki bunun bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Neler olacağını ise ancak ilerleyen günlerde öğrenebiliriz.

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