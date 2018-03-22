Robot balık mercan resiflerinde göreve başladı

Büyük Okyanus'ta bulunan Fiji Adası'ndaki gökkuşağı resifinin yeni bir sakini var..



SoFi adlı uzaktan kumandalı robot balık, ABD'de bulunan Massachuseyts Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirildi. Robot adını "Soft Robotic Fish"in (Yumuşak robotik balık) kısaltılmasından alıyor.



Robot bir dalgıç tarafından, oyun kumandası ile yönetiliyor, görevi ise deniz yaşamına zarar vermeden yerinde incelemek.

POLEN YAYACAK ROBOT ARI ÜRETİLDİ

Yumuşak bir gövdeye sahip olan robot balık "Sofi" yüzgeç hareketleriyle ilerliyor. özel kameralarla donatılmış olan Sofi mercan resiflerinin durumunu inceliyor.



Araştırmacılar, deniz canlılarının robot balığı hiç yadırgamadıklarını söylüyor. Gücünü özel bir cep telefonu bataryasından sağlayan Sofi 40 dakika aralıksız yüzebiliyor ve 18 metre derine inebiliyor.



NTV'ye göre uzmanlar robot balık ile doğal yaşamı daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleyebileceklerini söylüyor. Sofi ile çevre kirliliğinin mercan resiflerine etkileri de araştırılacak.

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