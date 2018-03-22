Siri özel mesajlarınızı da okuyor mu?

iOS 11'de ortaya çıkan bir güvenlik açığı, iPhone kullanıcılarını tedirgin etmeye yetti. Öyle ki, iOS 11 yüklü iPhone'larda telefon kilit ekranındayken bile mesajların okunabilmesi mümkün.

Her ne kadar Apple'ın kendi mesajlaşma servisleri bu sorundan etkilenmese de, WhatsApp gibi üçüncü parti mesajlaşma servislerindeki mesajlar, tek bir komutla Siri tarafından ifşa edilebiliyor.

Habertürk'e göre kullanıcıların genelde parmak izi veya standart şifreleme ile açarak okudukları WhatsApp, Messenger veya diğer üçüncü parti uygulama mesajları, "Hey Siri, bildirimleri oku" komutuyla telefon kilit ekranında bile olsa sesli şekilde dinlemek mümkün. İşin kötüsü, Apple bu hatayı bir güncelleme ile düzeltene kadar Siri'yi telefonun kilit ekranında pasif konuma almaktan başka bir çözüm yolu da bulunmuyor.

SİRİ HAKKINDA APPLE'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

Öte yandan Siri'nin bu şekilde özel mesajları okuyor olması büyük bir güvenlik açığı olarak görülüyor. Apple'ın ise bu konuyla ilgili sonraki güncellemeyle birlikte düzeltmeler yapması bekleniyor.

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