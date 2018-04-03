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halka arz edildi! Piyasa değeri ise...

Müzik şirketi 'ın halka arzı resmen gerçekleşti. Artık Spotify hisseleri de borsada işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 23:31
Spotify halka arz edildi! Piyasa değeri ise...

Müzik devi şu anda dijital müzik sektörünün en büyük ismi. Devamlı olarak abone sayısını artıran şirket yakın bir zaman önce halka açılma kararı almıştı. Bu kararın ardından bekleyiş sona erdi ve bugün itibarıyla Spotify, New York borsasında halka arz edildi.

Şirket, borsada hisse başı 165 dolardan işlem görmeye başladı.

SPOTİFY HALKA ARZ OLMAYA HAZIR

SPOTİFY'IN DEĞERİ BELLİ OLDU

Toplamda ise Spotify'ın değeri 29.6 milyar dolar oldu. Ayrıca Wall Street Journal'e göre Spotify'ın halka arzı, şimdiye kadarki en büyük üçüncü teknoloji halka arzı olduğunu açıkladı.

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Spotify halka arz edildi! Piyasa değeri ise...
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