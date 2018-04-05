YouTube saldırısının ardındaki gerçek!

Dünyanın en büyük online video platformu YouTube'un ABD'deki genel merkezine düzenlediği silahlı saldırıda intihar eden Azeri asıllı Nasim Aghdam, Google'ın online reklam pastasından pay almaya çabalayan YouTuber'ların da karşı karşıya kaldığı karanlık bir yüzü gözler önüne serdi.

Habertürk'ün haberine göre dünya genelindeki internet kullanıcılarının yaklaşık üçte birini oluşturan 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan YouTube, Google'ın 2017'de 110 milyar doları aşan gelirlerinde de önemli bir paya sahip.

YOUTUBE'A KENDİSİNE AYRIMCILIK UYGULANDIĞI SAVIYLA SALDIRMIŞ

Google'ın bu online video izleme platformu sadece reklam verenlerin değil, bu platforma video yükleyen içerik üreticilerinin de önemli bir gelir kapısı. Hatta son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu platform üzerinden yayın yapan YouTuber adı verilen fenomenlerin sürüklediği bir pazar oluşmuş durumda.

İş her ne kadar "Kedi videosu çek, YouTube'a yükle ve para kazan" gibi basit şekilde nitelendirilse de aslında bu platform üzerinden düzenli gelir elde etmek için Google ve YouTube'un sık sık değişen arama sonuçları ve önerilen videoları nasıl gösterdiğini belirleyen algoritmalarını analiz etmek gerekiyor.

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BİNLERCE 'TIK'A 10 SENTLİK TARİFE

100 bin kez izlenen bir videonun bu videoyu yükleyene kazandıracağı tutar, YouTube özelinde 100'den fazla kritere göre değişiyor. Üstelik YouTube üzerinden kazanılacak gelir, kanalın bulunduğu ülke ve yayın diline göre bile değişiyor. Örneğin, 1000 gösterim başına gelir, ABD'de ortalama 5-6 doları bulurken, yapılan analizlere göre Türkiye'de ise bu tutar 1 doları ancak buluyor. Hal böyle olunca da çoğu YouTuber da hayal kırıklığına uğruyor.

Bu dramın en son örneği olan Nasim Aghdam da internet sitesinde YouTube'un gelir dağıtım politikalarını, kanalının verilerini paylaştığı ekran görüntüsü ve "300 bin izlenmemin geliri 0.10 dolar???" sözleriyle eleştirmişti.

RAKAMLARLA YOUTUBE:

Kullanıcı sayısı: 1 milyarı aşkın

Saniyede izlenen video sayısı: 73.321

Google'ın yıllık gelirleri: 110 milyar dolar

Günlük toplam izlenme süresi: 1 milyar saatten fazla

Dil seçenekleri: 76

Ülke sayısı: 88

Google'ın yıllık reklam gelirleri: 95 milyar dolar

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'KANALIMI FİLTRELEDİLER' DİYE İSYAN ETTİ

YouTube'un genel merkezine saldırı düzenleyen Nasim Aghdam'ın, "kanalındaki videoların filtrelenmesi" nedeniyle gelirinin ve popülerliğinin azalmasına neden olduğu gerekçesiyle YouTube'u suçladığını gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen saldırıda üç kişi yaralanırken, saldırganın olay yerinde intihar ettiği açıklandı. Genel merkeze girerken bir eşarp ve gözlük taktığı öğrenilen Aghdam'ın saldırı sırasında herhangi bir kimlik taşımadığı ve YouTube'da herhangi bir kişi ile bağlantısının olmadığı açıklandı.

TARKAN HAYRANI ÇIKTI

39 yaşındaki Azeri kökenli İran vatandaşı Nasim Aghdam'ın (Yeşil Nasim) , YouTube'da İngilizce, Farsça ve Türkçe yayın yaptığı kanalları saldırının ardından kapatıldı. Hayvan hakları, müzik ve veganlarla ilgili yayın yapan Aghdam'ın hayranı olduğu Tarkan hakkında da video çektiği ortaya çıktı.

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'SADECE KARLARLA İLGİLENİYORLAR'

Aghdam'ın web sitesinde yer alan videolarda YouTube'un kullanıcıların reklam gelirlerinden faydalanmasını sağlayan sistemi 20 Şubat'ta değiştirmesi ve binden az takipçisi olan kanallardan reklam ödemelerini çekmesi eleştiriliyor. Aghdam'ın sitesinde yazan "Dikkat! Diktatörler her ülkede var fakat farklı taktiklerle. Sadece kârlarla ilgileniyorlar ve bu amaca ulaşmak için basit insanları kandırıyorlar. Özgürlük adına insanları programlanmış robotlara dönüştürüyor" ifadeleri dikkat çekti.

Saldırının ardından genel merkezi terk eden YouTube CEO'su Susan Wojcicki "Silahli bir saldırganın YouTube'a gelmesinin ne kadar korkunç olduğunu açıklayan kelime yok" dedi

BABASI POLİSE İHBAR ETMİŞ

ABD medyasına konuşan Aghdam'ın babası İsmail Aghdam kızının YouTube'a "kendisine para ödemediği için kızgın olduğunu" ve iki gündür kendisine ulaşamadığını söyledi. Baba Aghdam, kızının YouTube'a yönelik bir saldırı yapabileceği yönünde polise ihbarda bulunduğunu söyledi. Polisin, saldırıdan saatler önce, gece saat 2 civarında aracının içinde uyurken gördüğü Aghdam'ı uyardığı belirtildi.