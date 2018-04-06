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Music rakiplerini korkutuyor!

Music platformunun yeni istatistikleri paylaşıldı. Hızla büyüyen müzik platformu rakiplerini korkutmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 14:56
Apple Music rakiplerini korkutuyor!

tarafından 2015 yılında hizmete sunulan Apple Music servisi, günden güne kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Üstelik ücretli kullanıcı sayısındaki artış, başta Spotify olmak üzere diğer bütün rakiplerini korkutacak cinsten.

Çok değil, daha geçtiğimiz ay Apple'ın internet yazılımı ve servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından yapılan açıklamayla, kayıtlı kullanıcı sayısının 38 milyona ulaştığı duyurulan Apple Music, bugün gelen yeni bir açıklamayla bu rakamın 40 milyonun üzerine çıktığı ifade edildi.

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Habertürk'e göre Müzik servisi konusunda sektörün en önemli isimlerinden biri olan Spotify'ın 71 milyon ücretli kullanıcısı olduğu düşünüldüğü zaman, henüz Apple Music'in önünde epey bir yol olduğu düşünülebilir. Yine de aradaki farkın kapanıp kapanmayacağını zaman gösterecek.

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Apple Music rakiplerini korkutuyor!
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