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Veliaht prens Selman 'ı ziyaret etti

, ABD'deki ziyareti kapsamında Kaliforniya eyaletinin kentindeki bölgesinde yer alan şirketini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:17
Veliaht prens Selman Google'ı ziyaret etti

, ABD'deki ziyareti kapsamında Kaliforniya eyaletinin kentindeki bölgesinde yer alan şirketini ziyaret etti. Selman'ı, Google kurucularından karşıladı.

RÖPORTAJLAR VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden bin Selman, başkent Washington'un Seattle kentindeki Boeing şirketini de ziyaret etmiş ve ABD basınına önemli röportajlar vermişti. Geçtiğimiz gün ise Kaliforniya eyaletinin kentindeki makamında Magic Leap şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.

İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde geleneksel kıyafetleriyle görüntülenen Selman, ABD'de bu kuralın dışına çıkarak dünyaca ünlü bir kahvecide takım elbisesiyle modern kıyafetler içinde görülmüştü.

TRUMP İLE BİR ARAYA GELDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık iki haftadır devam eden nin ilk gününde 20 Mart'ta 'da ile bir araya gelmişti.

Selman'ın bu ziyareti, Trump'ın 'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiği iddialarını güçlendirirken, konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Veliaht prens Selman Google'ı ziyaret etti
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