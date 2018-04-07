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Avrupa'da 2,7 milyon kişi mağduru

() Komisyonu sözcülüğünden yapılan açıklamada, tarafından AB'ye veri skandalına ilişkin mektup gönderildiği belirtildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 12:27
Avrupa'da 2,7 milyon kişi Facebook mağduru

Açıklamada, ", içerisinde 2 milyon 700 bine kadar insanın verilerinin uygun olmayan biçimde Cambridge Analytica ile paylaşılmış olabileceğini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Brüksel, önceki hafta Facebook'a gönderdiği mektupta, AB içerisinde kaç kişinin özel bilgilerinin Cambridge Analytica analiz firmasınca izinsiz şekilde elde edildiğini sormuştu. AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi 'nın, Facebook ile irtibat halinde olduğu ve şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığı dün duyurulmuştu.

87 MİLYON KULLANICININ BİLGİSİ PAYLAŞILMIŞ OLABİLİR

Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Başkanı , kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyona kadar çıkabileceğini açıklamıştı.

ABD'deki son başkanlık seçimlerinde 'ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Facebook kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi , verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, skandala ilişkin 11 Nisan'da nda ifade verecek.

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Avrupa'da 2,7 milyon kişi Facebook mağduru
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