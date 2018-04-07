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i yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirildi

'nün (MIT) internet sayfasındaki açıklamaya göre, MIT'e ait Media Lab'ta geliştirilen ve "" adı verilen giyilebilir aygıtta, yanağa ve çeneye değen elektrotlar bulunuyor.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 10:29
İç sesi yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirildi

nin zihinde oluşturduğu ses olarak bilinen , gırtlakta insan gözüyle saptanamayan kas hareketlerine ve titreşime neden oluyor.

SİNYALLERİ KELİMELERLE İLİŞKİLENDİRİYOR

Bu elektrotlar, iç sesin tetiklediği nöromüsküler (sinirkas) sinyalleri bir sistemine aktarıyor. Bu sistem de sinyalleri kelimelerle ilişkilendirerek yazıya dönüştüyor.

Araştırma kapsamında, 10 kişide denenen 'nun doğruluk oranı ortalama yüzde 92'yi buldu. Araştırmacılar bu oranın zamanla artacağını belirtiyor. 'ın sesi yazıya çevirme uygulamasının doğruluk oranı ise yüzde 95 civarında.

SANAL YARDIMCILARLA SESSİZCE İLETİŞİM KURULABİLECEK

Araştırmacılar, AlterEgo'nun saptayabildiği ve tanıyabildiği kelime sayısını artırma çalışmalarını sürdürüyor.

AlterEgo'nun geliştirilmesiyle, insanlar Google'ın Assistant, 'ın Siri'si gibi yapay zeka yardımcılarıyla sessiz şekilde iletişim kurabilecek. Araştırmayla ilgili makale Tokyo'da düzenlenecek bir teknoloji konferansında sunulacak.

Google çalışanlarından şirket yönetimine tepki var

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İç sesi yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirildi
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