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Genç kullanıcılar 'u tercih ediyor

Amerikalı gençler arasında gerçekleştirilen bir araştırma, katılımcıların yüzde 80’den fazlasının ’u ’li akıllı telefonlara tercih ettiğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:30
Genç kullanıcılar iPhone'u tercih ediyor

'un tarih olmasıyla akıllı telefon pazarındaki rekabet yeniden ile arasında yaşanıyor. Yeni bir araştırmaya göre, Android gençleri cezbetmekte bir hayli zorluk yaşıyor.

BİR TELEFONLARI DA IPHONE OLACAK

Habertürk'ün haberine göre Business Insider tarafından ortalama 16 yaşındaki binlerce Amerikan gencinin verileriyle gerçekleştirilen araştırma, gençlerin yüzde 82'sinin iPhone'a sahip olduğunu ortaya çıkardı. Üsteik gençlerin yüzde 84'ü bir sonraki telefonlarının da iPhone olacağını belirtiyor.

Araştırma gençler arasında iPhone sahipliğinin sürekli arttığını da ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl aynı yayın tarafından gerçekleştirilen benzer bir ankette, gençlerin yüzde 78'inin iPhone sahibi olduğunu ortaya koymuştu.

Aşağıdaki tablo, yıllara göre ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gençlerin iPhone sahipliğini (sarı) ve bir sonraki telefonun da iPhone olacağını belirtmelerini (mavi) gözler önüne seriyor:

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Genç kullanıcılar iPhone'u tercih ediyor
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