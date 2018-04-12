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’den evi yönetecek geliyor

Giriş Tarihi: 12.4.2018
LG’den evi yönetecek akıllı cihaz geliyor
lar evimizdeki diğer larla aynı dili konuşarak hayatımızı kolaylaştıracak çözümleri yeni telefon tasarımlarına damga vuruyor. Güney Koreli , yeni akıllı telefonu LG G7 ThinQ 2 Mayıs'ta ortaya çıkacak. LG'nin yapay zekayı benimseyen ilk akıllı telefonu olan LG V30S'in daha gelişmiş bir versiyonu olan LG G7 ThinQ, ses tanıma ve yapay zekâ teknolojisiyle donatılarak hayata geçirildi. Cihaz, ev aletleri, televizyonlar ve benzeri LG cihazları ile de bağlantı kurabilecek.
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LG’den evi yönetecek akıllı cihaz geliyor
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