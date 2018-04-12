LG’den evi yönetecek akıllı cihaz geliyor

Akıllı telefon
lar evimizdeki diğer akıllı cihaz
larla aynı dili konuşarak hayatımızı kolaylaştıracak çözümleri yeni telefon tasarımlarına damga vuruyor. Güney Koreli LG
, yeni akıllı telefonu LG G7 ThinQ 2 Mayıs'ta ortaya çıkacak. LG'nin yapay zekayı benimseyen ilk akıllı telefonu olan LG V30S'in daha gelişmiş bir versiyonu olan LG G7 ThinQ, ses tanıma ve yapay zekâ teknolojisiyle donatılarak hayata geçirildi. Cihaz, ev aletleri, televizyonlar ve benzeri LG cihazları ile de bağlantı kurabilecek.