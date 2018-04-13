Facebook'ta herkes buna inanıyor! Halbuki gerçek bambaşka

Cambridge Analytica veri ihlalini takiben Facebook'ta kırılgan bir zaman ve kullanıcıların durumla ilgili kaygılarını aldatmaca yoluyla değerlendirildiği görülüyor. Milliyet'in haberine göre BFF adlı aldatmaca, bu hafta Facebook'ta dünyanın çeşitli yerlerinde ve dillerinde hızla yayılıyor.

MESAJDA NE YAZIYOR?

Mesajda şu yazıyor: "Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, BFF kelimesini icat etti. Hesabınızın Facebook'ta güvenli olduğundan emin olmak için BFF'ye bir yorum yazın. "Yeşil görünürse, hesabınız korunuyor. Yeşil renkte görünmüyorsa, hesabınız (şifreniz) bir kişi tarafından saldırıya uğradığı için hemen değiştirin." deniliyor.

GERÇEKTE NEDİR?

Çok dikkat çekmesine ve birkaç yorum almasına rağmen, yazı aslında bir aldatmaca. İlk olarak, Mark Zuckerberg 'BFF' ifadesini yaratmadı. Oxford İngilizce Sözlüğü, 1996'da ortaya çıktığını açıklıyor. BFF ingilizce 'Best Friend Forever' yani "sonsuza kadar en iyi arkadaş" anlamına geliyor.

Aldatmacanın kendisi, Facebook'un geçen sene "Text Delight" olarak adlandırılan yeni bir özellik üzerinde çalışarak, metnin renginin bazen belirli ifadelerin yorumlandığı zaman değiştiği yer.

OCAK AYINDA EKLENMİŞTİ

Örneğin paylaşımların altında 'en iyi dileklerimle', 'xoxo' ve 'tebrikler' gibi yorumlar yazdığınızda hepsi farklı renklerde görünüyor ve farklı bir animasyon gösteriyor. Ocak ayında platforma "BFF" ifadesi eklendi, bu da aldatmaca üzerine yorum yazan herkesin yorumlarının yeşil renkte göründüğü anlamına geliyor.

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