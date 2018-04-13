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Mezarı açtıklarında şaşkına döndüler!

n arkeologlar yaklaşık 1400 yıl önce ölmüş birinin kemiklerini inceleme aldı. Ancak bu in mezarlıktaki diğer iskeletlerden farklı bir durumu var.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:53
Mezarı açtıklarında şaşkına döndüler!

Anthropological Sciences'ta yayınlanan yeni bir makaleye göre arkeologlar, 'nın Veneto bölgesinde bulunan mezarlığında ilginç bir yaptı. Yaklaşık 1400 yıl önce ölen bir kişinin kemiklerini inceleyen uzmanlar, bu kişinin sağ kolunda dirsekten itibaren üzerinde bıçak bulunan protezle karşılaştı.

ANTİBİYOTİK OLMAYAN DÖNEM

Görünüşe göre bu Longobard erkeğinin sağ koluna öncesi de uygulanmış ve hayatta kalmış. Muhtemelen kendini korumak için de bıçaklı protez kullanmış.

İlk olarka 1970'lerde keşfedilen nekropolü, 6. ve 8. yüzyıllar arasında bölgede yer alan Longobard'lar tarafından mezar alanı olarak kullanıldı. Savaşçı bir toplum olan Longobard'lar günümüzde 'nın olduğu bölgeden göç ettikten sonra MS 568 yılında Kuzey İtalya'ya yerleşti.

BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER DE OLMUŞ

Aslında tek elli Longobard erkeğinin kemikleri üstünde daha önce çalışma yapılmıştı, ancak Ileana Micarelli'nin başını çektiği ekip, hem kemiklerin hem de kemiklerin yanında bulunan eşyaların üstünde bugüne kadarki en kapsamlı analizi gerçekleştirdi. Adamın 40-50 yaşları arasında öldüğü tahmin ediliyor. Sağ kolunun ise bir savaşta aldığı yaradan dolayı mı yoksa adli bir cezadan dolayı mı kesildiği tam olarak bilinmiyor. Bu senaryolardan hangisi doğru olursa olsun, kesimin bilerek ve dikkatli bir şekilde yapıldığı belli oluyor.

Bununla birlikte adamın kemiklerinde sağ dişler üstünde düzgün olmayan bir aşınma olduğu, sağ omuzunun da alışılmadık bir yönelim gösterdiği de bulundu. Bu fiziksel değişiklikler protezden, protez kayışlarını dişleriyle çekmekten dolayı kaynaklanmış görünüyor.

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