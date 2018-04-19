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'de kimlik kartlarına gelebilir

Komisyonu, AB vatandaşlarının kimlik kartlarında bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 11:11
AB'de kimlik kartlarına parmak izi gelebilir

(), kimlik kartlarında bulundurulmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. nun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek.

PARMAK İZİ VE DİĞER BİYOMETRİK VERİLER DAHİL EDİLECEK

Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Komisyonun sunduğu diğer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaşlarının banka hesap bilgilerine ulaşmasını kolaylaştıracak düzenlemelere yer verildi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Teklifin yasalaşması için , AB Komisyonu ve (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

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AB'de kimlik kartlarına parmak izi gelebilir
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