Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Apple Music'ten sonra Spotify'da da o özellik devreye girdi

'ten sonra 'da da o özellik devreye girdi

Popüler müzik akışı servisi , küfürlü şarkıları filtreleyen beta aşamasındaki yeni özelliği kullanıcılara sundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:38
Apple Music'ten sonra Spotify'da da o özellik devreye girdi

Dijital müzik servisleri küfürlü sözlere sahip şarkılara maruz kalmak istemeyenler için önlemler geliştiriyor. 'in ardından da küfürlü şarkıları filtreleyen yeni bir özelliği kullanıcılara sundu.

Spotify'ın yalnızca ve uygulamalarında denenebilen özellik, servisin ücretli abonelerine özel olarak sunuldu ve henüz beta aşamasında.

CİHAZA ERİŞİMİ OLAN HERKES DEĞİŞTİREBİLİYOR

Habertürk'ün haberine göre küfürlü şarkıları çalma sırasına dahil etmeyen ve çalınmasına izin vermeyen özelliğe en büyük eleştiri ise cihaza erişimi olan herkes tarafından değiştirilebilmesi.

Music'teki benzer özellik parola ile korunurken, Spotify özelliğin beta sürümünde böyle bir korumaya yer vermiş değil.

Özelliğin henüz deneme sürecinde olduğunu belirten Spotify, "bazı kullanıcılar" tarafından test edildiğini söyledi.

Apple Music rakiplerini korkutuyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Apple Music'ten sonra Spotify'da da o özellik devreye girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN