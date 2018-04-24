Apple Music'ten sonra Spotify'da da o özellik devreye girdi

Dijital müzik servisleri küfürlü sözlere sahip şarkılara maruz kalmak istemeyenler için önlemler geliştiriyor. Apple Music'in ardından Spotify da küfürlü şarkıları filtreleyen yeni bir özelliği kullanıcılara sundu.

Spotify'ın yalnızca iPhone ve iPad uygulamalarında denenebilen özellik, servisin ücretli abonelerine özel olarak sunuldu ve henüz beta aşamasında.

CİHAZA ERİŞİMİ OLAN HERKES DEĞİŞTİREBİLİYOR

Habertürk'ün haberine göre küfürlü şarkıları çalma sırasına dahil etmeyen ve çalınmasına izin vermeyen özelliğe en büyük eleştiri ise cihaza erişimi olan herkes tarafından değiştirilebilmesi.

Apple Music'teki benzer özellik parola ile korunurken, Spotify özelliğin beta sürümünde böyle bir korumaya yer vermiş değil.

Özelliğin henüz deneme sürecinde olduğunu belirten Spotify, "bazı kullanıcılar" tarafından test edildiğini söyledi.