Xiami Mi 6X resmen tanıtıldı! Xiaomi Mi 6X'in özellikleri ve fiyatı nedir?

Metal gövdeli olan Xiaomi Mi 6X kavisli arka panele sahip. Cihazın kalınlığı da 7.3 mm. İnce yapısı olan telefonda kulaklık girişi yok. Arka kısımda parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Alt kısımda iki hoparlör ızgarası ve USB-C portu yer alıyor. Mi 6X'te pembe, kırmızı, mavi, altın ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.

XIAOMI MI 6X'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mi 6X'te 5.99 inç'lik 2160x1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran kullanılmış. En boy oranı ise 18:9.

Telefonun arkasında ise dikey olarak konumlandırılmış 12+20 MP'lik çift kamera var. f/1.75 diyafram açıklığına sahip olan 12 MP'lik kamerada Sony IMX486 sensör yer alıyor. 20 MP'lik diğer kamerada ise Sony IMX376 bulunuyor. İkinci sensör 2x olarak kayıpsız zoom yapabiliyor. Önde ise Sony IMX376 sensörlü 20 MP'lik kamera var.

Yapay zeka destekli olan ana kamera birbirinden farklı sahneleri tanımlayabiliyor. Ayrıca İngilizce, Fransızca, Almanca, Korece, Japonca ve Hint dillerinde gerçek zamanlı çeviriler yapabiliyor. Ön kamera da bir hayli yetenekli. Ayrıca yüz tarayıp telefonun kilidini de açıyor.

İŞİN İÇİNDE SNAPDRAGON 660 VAR

Snapdragon 660'tan güç alan telefonun 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçenekleri var. Açıklananlara göre Mi 6X, Mi 5X'e göre %79 daha iyi performansa sahip.

Cihazın pil değeri ise 3100 mAh. Ayrıca Mi 6X, Quick Charge 3.0 teknolojisini de destekliyor. 30 dakikada %50 şarj oluyor. Bununla birlikte cihazda akıllı güç fonksiyonu özelliği olduğunu da belirtelim.

XIAOMI MI 6X'İN FİYATI NEDİR?

Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve MIUI 9.5 arayüzüne sahip Mi 6X, üç farklı model olarak piyasaya sürülecek. 4 GB RAM/64 GB hafızalı model aşağı yukarı 253 dolar, 6 GB RAM/64 GB hafızalı model yaklaşık 285 dolar, 6 GB RAM/128 GB hafızalı en süt model ise 316 dolar civarında satış fiyatına sahip.

Şu anda piyasada Snapdragon 660 sistem çipine sahip modeller ortalama olarak yaklaşık 475 dolardan satılıyor. Xiaomi Mi 6X ilk olarak Çin'de çıkacak. Daha sonra diğer ülke pazarlarına gelmesi bekleniyor.