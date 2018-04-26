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'da bir şehri ler istila etti!

Yaşayan Ölülerin Gecesi, World War Z, gibi filmlerin senaryosu gerçek oldu. 'da Ohio'ya bağlı bir şehrin sankinleri saldırısı hakkında polisi aradı. Saldıranlar ise zombi lardı. İşte ilginç olay hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:53
Amerika'da bir şehri zombiler istila etti!

Son günlerde sosyal medyada lar olayı konuşuluyor. Aslında zombi gibi hareket eden rakunlar demek daha doğru olacak. Time'ın WKBN'ye dayandırdığı haberine göre Ohio'nun şehrinde garip davranışlar sergileyen rakunlar görüldü.

POLİSİN TELEFONLARI SUSMADI

Şehir sakinleri iki ayağı üstünde yürüyen, dişlerini gıcırdatan ve insanlardan korkmayan rakunlarla karşılaştığını belirtti. Bu konuda Youngstown polis merkezine telefon yağdı. İşin ilginci rakunlar sadece gece vakti değil, gündüzleri de sokaklarda görüldü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis üç hafta boyunca 14 rakun hakkında araştırma yaptı ve sonra gerçek ortaya çıktı. Ohio Doğal Kaynaklar Departmanı, rakunların hastalıktan dolayı böyle olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre rakunlar kuduz olmamış, denen bir hastalıktan dolayı böyle olmuşlar. Distemper () leri etkileyen ve öldürücü bir hastalık.

Distemper'in yayılmaması için hastalıktan etkilenen rakunlar yakalandı ve telef edildi.

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Amerika'da bir şehri zombiler istila etti!
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