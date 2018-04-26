Amerika'da bir şehri zombiler istila etti!

Son günlerde sosyal medyada zombi rakunlar olayı konuşuluyor. Aslında zombi gibi hareket eden rakunlar demek daha doğru olacak. Time'ın WKBN'ye dayandırdığı haberine göre Ohio'nun Youngstown şehrinde garip davranışlar sergileyen rakunlar görüldü.

POLİSİN TELEFONLARI SUSMADI

Şehir sakinleri iki ayağı üstünde yürüyen, dişlerini gıcırdatan ve insanlardan korkmayan rakunlarla karşılaştığını belirtti. Bu konuda Youngstown polis merkezine telefon yağdı. İşin ilginci rakunlar sadece gece vakti değil, gündüzleri de sokaklarda görüldü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis üç hafta boyunca 14 rakun hakkında araştırma yaptı ve sonra gerçek ortaya çıktı. Ohio Doğal Kaynaklar Departmanı, rakunların hastalıktan dolayı böyle olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre rakunlar kuduz olmamış, distemper denen bir hastalıktan dolayı böyle olmuşlar. Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı) köpekleri etkileyen ve öldürücü bir hastalık.

Distemper'in yayılmaması için hastalıktan etkilenen rakunlar yakalandı ve telef edildi.

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