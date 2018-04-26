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Geçen hafta ’da en çok aranan konular belli oldu

Geride bıraktığımız hafta ’da en çok aranan konu ‘’ oldu.

İHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:25
Geçen hafta Google’da en çok aranan konular belli oldu

Interpress'in Türkiye'den elde ettiği verilere göre 16 Mart - 2018 tarihleri arasında Google'da en çok aranan konu '' oldu. Geçen haftanın en çok merak edilen bir diğer konusu 'Avicii neden öldü?' olurken evinde ölü olarak bulunan dünyaca ünlü DJ ile ilgili çıkan haberler ve hayatı en çok aranan başlıklar olarak dikkat çekti.

BAŞKA NELER ARANDI

Her yıl 22 Nisan'da çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan '' geçen hafta Google'da en çok aranan konular arasında yer alırken ülke gündemine damga vuran 'Erken ' konusunun da en çok aranan konular arasında yer aldığı belirlendi. Geçen haftanın Google'da gündemi en çok meşgul eden bir başka konusu paylaştığı video ile bir anda olay olan '' olurken Selman'a karşı darbe düzenlendiği iddiaları ile gündeme gelen bir diğer başlık ' darbe' olarak öne çıktı.

Geçen hafta Google'da en çok aranan ilk 10 konudan diğerlerinin ise sırasıyla 'Ramazan Bayramı 2018', 'Üniversite sınavı ne zaman 2018, YKS', 'İyi Parti seçime girebilecek mi' ve 'Güneş Motel' olarak tespit edildi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net kar ve geliri arttı

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Geçen hafta Google’da en çok aranan konular belli oldu
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