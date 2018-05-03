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Bu ya dikkat edin! Ararsa açmayın

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı’na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 dan kendisini arayan kişinin ‘Bankadan arıyorum” dediğini söyleyen M.K. şikâyetinde olayı şöyle anlattı: “Bana, ‘Hesabınızda üzerinde alışveriş yapılmış görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim’ dediler. Alışveriş yapmadığımı söyledim. ‘Kartınız kopyalanmış olabilir, hemen iptal edelim’ diyerek kart bilgilerini istediler. Ben de bankadan aradıklarını düşünerek verdim. tan 5 bin lira çekmişler.”

Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 10:33
Bu numaraya dikkat edin! Ararsa açmayın

Aynı yla ilgili çok sayıda şikâyet başvurusu yapılınca İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Numaranın Tuzla'daki bir 'danışmanlık' şirketine ait olduğu belirlendi. Polis olayı çözmeye çalışırken, çetenin yöntemini de ortaya çıkardı. Buna göre, çete önce bir şirket kurup 0850 432 16 99 numaralı hattı satın aldı, ardından da çeşii kurumlardaki kişiler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yasadışı şekilde ele geçirdi. Ardından müşteri temsilcisi gibi yüzlerce kişiyi arayıp "Hesabınızda dolar hareketliliği var", "Kartınızla ten alışveriş yapılmış, kartınız kopyalanmış olabilir" ya da "Geçmişe yönelik 10 yıllık aidatları ödeyeceğiz" gibi sözlerle kandırarak yüz binlerce liralık vurgun yaptı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 3 aylık takiple elde edilen görüntüler ve delillerin ardından operasyon düzenlendi. Balıkesir, Aydın, , , , , Mersin ve 'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. (37) Hakan A. (24) ve Hayri B. (22) tutuklanırken, Cemil C. (22), Sevilay V. (39) ve Serdar C. (43) adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Polis 3 aylık teknik ve fiziki takipte, havale ettikleri ları çeken çete üyelerini de tek tek görüntüledi.

'BU NUMARADAN UZAK DURUN'

Çetenin lıkta kullandığı 0850 432 16 99 numaralı la ilgili internette yüzlerce vatandaşın "Bu numaradan uzak durun" diyerek uyarı yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyetlerden bazıları şöyle:

- Benim de 3500 ve 528 dolarım gitti. Bu numaradan arandıktan sonra, alışveriş yapılmış. Savcılığa bildirdim.

- 'Kart aidat ücretinizi iade etmek için bankadan arıyoruz' dediler. bilgilerini verdikten sonra 5 bin TL dolandırıldım.

- Arayıp kartımla 1500 liralık bahis oynandığını söylediler. İşlemi iptal edelim dediler. TC tuşlamamı söylediler. Bankaya yakın olduğumu söyleyince kapattılar.

- 'Hesabınızdan 12 bin TL EFT yapılmış bu işlemi durdurmak istiyoruz' dediler. Beni kandırdılar. Geç uyandım. Anında parayı havale etmişler. Hesabımı dondurdum. Bankaya itiraz dilekçesi verdim. Savcılığa şikâyette bulundum. (Hürriyet)

Dolandırıcıların gözdesi internet ve cep telefonları

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